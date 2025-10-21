Ecatepec en llamas: arde fábrica de colchones en la colonia Hank González

Un fuerte incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec desalojó a más de 500 habitantes, a una breve distancia del Mexicable se dejo ver a kilómetros grandes columnas de humo que azotan al municipio la tarde de este martes.

El siniestro en dicho municipio mexiquense comenzó alrededor de las 12:00 horas en la colonia Hank González, entre la Calle 1 y la Calle 113.

Debido a la emergencia, el servicio del Mexicable se encuentra suspendido, por lo que autoridades locales pidieron a los usuarios tomar precauciones y considerar rutas alternas para trasladarse. Las llamas también han generado una intensa columna de humo que afecta la visibilidad y la calidad del aire en la zona, por lo que se recomienda a los habitantes mantenerse alejados de la zona.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec se trasladaron de inmediato al sitio, donde desplegaron varias unidades para contener las llamas y evitar que el fuego se extendiera a viviendas y comercios cercanos. Hasta el momento, no se han reportado víctimas.