Metro CDMX: Se detiene el servicio en línea 7 por presunto arrollamiento de una persona

Metro CDMX | Línea 7 La circulación estuvo detenida al menos 20 minutos para rescatar a una persona que se habría aventado a las vías. Se desconoce su estado de salud. (Rogelio Morales Ponce)

En la mañana del martes 21 de octubre, la Línea 7 del Metro CDMX detuvo temporalmente su servicio debido a que están realizando maniobras de rescate a una persona.

En la red social X, los usuarios del metro comentaron el retraso de la línea, a lo que la cuenta oficial del transporte (@MetroCDMX) informó que el servicio ha sido suspendido por el presunto arrojamiento de una persona a las vías.

De acuerdo informan cibernautas, Mixcoac está saturado en las escaleras y los trenes completamente detenidos en varias estaciones, tales como Camarones; mientras que otros comentan que han tenido que llegar caminando a sus destinos.