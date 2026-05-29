Huixquilucan convoca a ciudadanos a participar en Cabildo Abierto

El Ayuntamiento de Huixquilucan lanzó una convocatoria para que habitantes del municipio participen con propuestas ciudadanas en una nueva sesión de Cabildo Abierto, un ejercicio que busca fortalecer la participación social y acercar a la población con las autoridades municipales.

Durante sesiones recientes de Cabildo encabezadas por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, el cuerpo edilicio aprobó la realización de estos encuentros ciudadanos con el objetivo de escuchar planteamientos, inquietudes y propuestas relacionadas con problemáticas comunitarias y políticas públicas.

Las autoridades municipales señalaron que este mecanismo permite a la ciudadanía presentar directamente ideas y necesidades ante el Ayuntamiento, además de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro del gobierno local.

De acuerdo con las convocatorias difundidas por el gobierno municipal en diferentes ediciones del Cabildo Abierto, las personas interesadas deben ser habitantes o vecinos de Huixquilucan y presentar una solicitud por escrito en la Secretaría del Ayuntamiento. Entre los requisitos se encuentra incluir nombre del solicitante, domicilio dentro del municipio, planteamientos o propuestas y copia de una identificación oficial.

El gobierno municipal destacó que estos ejercicios buscan construir políticas públicas más cercanas a las necesidades de la población y fomentar la colaboración entre sociedad y autoridades.

“Seguiremos realizando este ejercicio como una herramienta de contacto directo entre los habitantes y el gobierno municipal”, expresó Romina Contreras en una de las sesiones donde se aprobó la convocatoria.

Las sesiones de Cabildo Abierto se realizan periódicamente en espacios del Palacio Municipal o en sedes alternas del municipio, donde los participantes registrados pueden exponer propuestas relacionadas con servicios públicos, seguridad, infraestructura, movilidad y otros temas de interés comunitario.

En años recientes, Huixquilucan también ha impulsado ejercicios similares como Cabildos Juveniles, con la intención de ampliar la participación de distintos sectores de la población en la toma de decisiones públicas. Autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar en estos espacios y contribuir con propuestas que ayuden a mejorar las condiciones de las comunidades del municipio.