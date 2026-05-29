L2 del Metro opera con cierres parciales y servicio dividido hasta junio por obras en Calzada de Tlalpan

Línea 2 del Metro

La Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro opera con modificaciones temporales desde la noche del viernes 29 de mayo y hasta el jueves 4 de junio, debido a trabajos de rehabilitación vinculados a la remodelación de Calzada de Tlalpan y al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

El Metro y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informaron que, a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo la línea funcionará en dos circuitos independientes: Tasqueña–Xola y Pino Suárez–Cuatro Caminos.

A lo largo de ese periodo de ese periodo permanecerán cerradas las estaciones Viaducto y Chabacano, mientras que San Antonio Abad, Portales y Nativitas continuarán fuera de operación hasta nuevo aviso. Para cubrir el tramo intermedio, entre Xola y Pino Suárez, autoridades habilitarán unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) con servicio gratuito.

Las autoridades señalaron que las labores forman parte del proyecto de transformación de Calzada de Tlalpan, que contempla mejoras urbanas como renovación de banquetas, nueva iluminación, habilitación de ciclovía y construcción de un corredor peatonal elevado, además de trabajos de mantenimiento dentro de la Línea 2.

Horario especial

El esquema especial de operación se mantendrá durante las jornadas del viernes 29 de mayo, sábado 30, domingo 31, lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio.

El jueves 4 de junio se reanudarán las corridas completas entre Tasqueña y Cuatro Caminos desde las 5:00 horas; sin embargo, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas continuarán sin ascenso ni descenso de pasajeros hasta nuevo aviso.

Los cierres se suman a una serie de afectaciones registradas en los últimos meses sobre la Línea 2, una de las rutas con mayor demanda del sistema, utilizada diariamente por cientos de miles de usuarios y considerada estratégica por su conexión con la zona sur de la capital y el entorno del Estadio Azteca, una de las sedes del Mundial de Futbol 2026.

Desde febrero de este año, el gobierno capitalino puso en marcha un programa escalonado de rehabilitación para la Línea 2 con el objetivo de intervenir vías, sistemas eléctricos, señalización, videovigilancia y estaciones. La estrategia buscó evitar un cierre total de la línea, privilegiando trabajos nocturnos, cierres parciales y apoyo con transporte alterno.

Últimos cierres registrados

Cabe recordar que las afectaciones actuales no representan el primer ajuste operativo reciente en la Línea 2, pues a finales de abril comenzaron nuevos cierres asociados a la modernización del corredor.

Desde el 30 de abril, las estaciones Portales y Nativitas suspendieron operaciones sin fecha definida de reapertura como parte de la rehabilitación de andenes y zonas de arribo de trenes. Durante ese periodo también se aplicó un esquema temporal de servicio dividido y apoyo con autobuses RTP entre Xola y Pino Suárez.

En semanas posteriores, usuarios continuaron enfrentando cierres parciales y modificaciones en el servicio derivadas del avance de las obras, particularmente en el tramo sur de la línea.

Además, reportes operativos del Metro confirmaron que San Antonio Abad, Portales y Nativitas permanecían fuera de servicio durante mayo por trabajos de rehabilitación.

Autoridades capitalinas han señalado que las intervenciones forman parte de una estrategia de modernización vinculada a los preparativos de movilidad rumbo al Mundial de Futbol 2026, aunque han insistido en que las mejoras tendrán un impacto de largo plazo para la red y sus usuarios.

Las acciones previstas son la sustitución de infraestructura ferroviaria, modernización tecnológica, recuperación de trenes y mejoras de accesibilidad y seguridad.

El gobierno capitalino ha sostenido que la renovación beneficiará a más de un millón de pasajeros que utilizan regularmente esta línea.

Ante las nuevas restricciones operativas, el Metro recomendó a los usuarios anticipar tiempos de traslado, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre cambios en el servicio y reapertura de estaciones.

Tan solo la.semana pasada, Clara Brugada informó que las obras del Metro presentan más del 80 por ciento de avance y que en aproximadamente 15 días quedará concluida la intervención integral de las estaciones.

Además, aseguró que las diferentes obras comprometidas en la Ciudad de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 estarán concluidas al 100 por ciento previo a la inauguración de la justa deportiva, entre ellas el Parque Elevado en Calzada de Tlalpan.