¿Cuál es internet más barato en CDMX 2026? Comparativa de empresas y precios. (Aditya Singh )

Elegir un servicio de internet para el hogar se ha convertido en una decisión cada vez más importante para miles de familias en la Ciudad de México. Entre trabajo remoto, plataformas de streaming, videojuegos y clases virtuales, encontrar un plan económico y funcional se ha vuelto una prioridad.

Actualmente, el mercado ofrece múltiples opciones con diferencias importantes en precio, velocidad, cobertura y beneficios adicionales. Por ello, comparar costos y características puede ayudar a elegir la alternativa que mejor se adapte a cada necesidad sin gastar de más.

¿Cuál es el internet más barato en CDMX en 2026?

Los servicios de internet fijo más económicos para la Ciudad de México y zona metropolitana rondan entre los 299 y 349 pesos mensuales, dependiendo del proveedor, la velocidad y el tipo de instalación.

Entre las opciones más accesibles destacan los planes básicos de internet residencial, mientras que el internet inalámbrico también aparece como alternativa para quienes buscan movilidad o evitar instalaciones complejas.





Comparativa de precios y paquetes de internet en CDMX

Megacable aparece como una de las opciones más económicas, con paquetes desde aproximadamente 299 pesos mensuales por velocidades de 30 Mbps.

Telmex ofrece uno de sus planes básicos por 349 pesos mensuales, incluyendo 120 MB de navegación, almacenamiento en la nube, antivirus y beneficios adicionales relacionados con entretenimiento.

Izzi mantiene planes básicos desde 379 pesos mensuales con velocidades que van de 80 a 120 MB, además de incluir servicios complementarios.

Por su parte, Totalplay inicia sus paquetes básicos desde 599 pesos mensuales por 150 MB e incorpora beneficios temporales relacionados con plataformas de streaming.

Para quienes buscan internet móvil, la Comisión Federal de Electricidad ofrece alternativas mediante dispositivos MiFi con costos que comienzan desde paquetes económicos y escalables dependiendo del consumo.

Internet móvil o fibra óptica: ¿Cuál conviene más?

La elección del servicio depende principalmente del uso que tendrá la conexión y del número de personas conectadas simultáneamente.

Para navegación básica, redes sociales y streaming ocasional, velocidades entre 10 y 50 Mbps suelen ser suficientes.

Los hogares con múltiples usuarios, videollamadas constantes, videojuegos o streaming en alta definición generalmente requieren conexiones superiores a 100 Mbps.

La fibra óptica suele ofrecer mayores velocidades y estabilidad, mientras que los servicios móviles pueden resultar útiles cuando se requiere flexibilidad o no existe infraestructura fija disponible.





Qué revisar antes de contratar internet en CDMX

Antes de contratar un proveedor, es recomendable revisar la cobertura disponible en la colonia o código postal correspondiente.

También resulta importante analizar beneficios adicionales incluidos en cada paquete, como plataformas de entretenimiento, almacenamiento en la nube, repetidores WiFi o antivirus.

Encontrar el internet ideal implica equilibrar precio, velocidad, disponibilidad y necesidades reales de uso para evitar contratar servicios insuficientes o pagar por capacidades que no serán utilizadas.