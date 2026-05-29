La Ciudad de México enfrentará una jornada de tráfico intenso en distintas zonas de la capital; descubre cuáles son los eventos del día y qué zonas evitar

Tráfico en CDMX HOY 29 de mayo 2026: estos eventos podrían complicar la circulación este viernes de quincena

Por Areli Méndez C.
Cada viernes de quincena, la CDMX se enfrenta a un aumento particular de tránsito en diferentes arterias viales.

Por tal motivo, es importante que los conductores estén al tanto de factores como shows, eventos deportivos, rodadas en bicicleta y conciertos, los cuales podrían arruinarles el llegar a algún compromiso a tiempo o simplemente librarse de un embotellamiento.

Eventos en CDMX que podrían incrementar el tráfico hoy 29 de mayo de 2026

18:00 horas - Concierto Musical Dirigido a los Jóvenes

Lugar: Foro Estanislao Ramírez (a un costado del Cetis No 1, Pueblo de San Francisco Tlaltenco), alcaldía Tláhuac.

Aforo: 2 mil 500 personas.

19:00 horas - Diablos Rojos del México VS Conspiradores de Querétaro “Temporada Regular LMB 2026”

Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú, alcaldía Iztacalco.

Aforo: 12 mil personas.

20:00 horas - Mon Laferte

Lugar: Palacio de los Deportes, alcaldía Iztacalco.

Aforo: 20 mil personas.

20:00 horas - La Malinche

Lugar: Frontón México, alcaldía Cuauhtémoc.

Aforo: mil 200 personas.

20:00 horas - El Rey León

Lugar: Teatro Telcel, alcaldía Miguel Hidalgo.

Aforo: mil 400 personas.

20:30 horas - Lucha Libre Profesional

Lugar: Arena México, alcaldía Cuauhtémoc.

Aforo: 9 mil personas.

20:30 horas - Caifanes

Lugar: Auditorio Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo.

Aforo: 9 mil 790 personas.

21:00 horas - Cristian Nodal

Lugar: La Monumental Plaza de Toros La México, alcaldía Benito Juárez.

Aforo: 37 mil personas.

21:00 horas - Mariachazo CDMX

Lugar: Arena Ciudad de México, alcaldía Azcapotzalco.

Aforo: 6 mil 500 personas.

21:00 horas - Jaime Varela “Un Eterno Amor”

Lugar: Teatro Metropólitan, alcaldía Cuauhtémoc.

Aforo: 3 mil 165 personas.

Zonas a evitar por posible tránsito lento

Debido a esto, autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y salir con tiempo.

Vías alternas recomendadas

  • Viaducto
  • Río Churubusco
  • Avenida Reforma
  • Añíl

Asimismo, te recomendamos monitorear actualizaciones en tiempo real sobre tránsito y transporte público, ya que algunos flujos podrían cambiar dependiendo de los eventos.

Recomendaciones si vas a salir hoy

Si tienes actividades fuera de casa este viernes, lo mejor será anticiparte. Algunas recomendaciones básicas pueden ayudarte a evitar horas atrapado en el tráfico:

  • Revisar aplicaciones de movilidad antes de salir
  • Utilizar Metro o Metrobús en trayectos largos
  • Evitar circular cerca de zonas de protesta
  • Salir con al menos 30 minutos extra
  • Mantenerte pendiente de reportes viales oficiales

La CDMX tendrá un viernes de tránsito intenso y movilidad complicada. Toma tus precauciones.

