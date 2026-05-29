Tráfico en CDMX HOY 29 de mayo 2026: estos eventos podrían complicar la circulación este viernes de quincena

Cada viernes de quincena, la CDMX se enfrenta a un aumento particular de tránsito en diferentes arterias viales.
Por tal motivo, es importante que los conductores estén al tanto de factores como shows, eventos deportivos, rodadas en bicicleta y conciertos, los cuales podrían arruinarles el llegar a algún compromiso a tiempo o simplemente librarse de un embotellamiento.
Eventos en CDMX que podrían incrementar el tráfico hoy 29 de mayo de 2026
18:00 horas - Concierto Musical Dirigido a los Jóvenes
Lugar: Foro Estanislao Ramírez (a un costado del Cetis No 1, Pueblo de San Francisco Tlaltenco), alcaldía Tláhuac.
Aforo: 2 mil 500 personas.
19:00 horas - Diablos Rojos del México VS Conspiradores de Querétaro “Temporada Regular LMB 2026”
Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú, alcaldía Iztacalco.
Aforo: 12 mil personas.
20:00 horas - Mon Laferte
Lugar: Palacio de los Deportes, alcaldía Iztacalco.
Aforo: 20 mil personas.
20:00 horas - La Malinche
Lugar: Frontón México, alcaldía Cuauhtémoc.
Aforo: mil 200 personas.
20:00 horas - El Rey León
Lugar: Teatro Telcel, alcaldía Miguel Hidalgo.
Aforo: mil 400 personas.
20:30 horas - Lucha Libre Profesional
Lugar: Arena México, alcaldía Cuauhtémoc.
Aforo: 9 mil personas.
20:30 horas - Caifanes
Lugar: Auditorio Nacional, alcaldía Miguel Hidalgo.
Aforo: 9 mil 790 personas.
21:00 horas - Cristian Nodal
Lugar: La Monumental Plaza de Toros La México, alcaldía Benito Juárez.
Aforo: 37 mil personas.
21:00 horas - Mariachazo CDMX
Lugar: Arena Ciudad de México, alcaldía Azcapotzalco.
Aforo: 6 mil 500 personas.
21:00 horas - Jaime Varela “Un Eterno Amor”
Lugar: Teatro Metropólitan, alcaldía Cuauhtémoc.
Aforo: 3 mil 165 personas.
Zonas a evitar por posible tránsito lento
Debido a esto, autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y salir con tiempo.
Vías alternas recomendadas
- Viaducto
- Río Churubusco
- Avenida Reforma
- Añíl
Asimismo, te recomendamos monitorear actualizaciones en tiempo real sobre tránsito y transporte público, ya que algunos flujos podrían cambiar dependiendo de los eventos.
Recomendaciones si vas a salir hoy
Si tienes actividades fuera de casa este viernes, lo mejor será anticiparte. Algunas recomendaciones básicas pueden ayudarte a evitar horas atrapado en el tráfico:
- Revisar aplicaciones de movilidad antes de salir
- Utilizar Metro o Metrobús en trayectos largos
- Evitar circular cerca de zonas de protesta
- Salir con al menos 30 minutos extra
- Mantenerte pendiente de reportes viales oficiales
La CDMX tendrá un viernes de tránsito intenso y movilidad complicada. Toma tus precauciones.