Instalan retenedoras de basura en la presa “El Capulín Reservoir” en Huixquilucan

En el municipio de Huixquilucan, Romina Contreras anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de retenedoras de basura en la presa “El Capulín”, con el objetivo de impedir que los desechos sólidos invadan el vaso regulador y afecten el suministro y tratamiento del agua.

Durante el anuncio, la presidenta municipal destaco que esta acción forma parte de los esfuerzos del gobierno local por proteger los recursos hídricos, garantizar servicios básicos eficientes y mitigar la acumulación de residuos flotantes que ponen en riesgo la infraestructura hidráulica. “Con esta medida ciudamos el agua y la calidad de vida de nuestra comunidad”, afirmó.

Las retenedoras consisten en barreras instaladas estratégicamente dentro de la presa, diseñadas para retener los plásticos, residuos y otros materiales sólidos que arrastra el cause antes de que estos lleguen al embalse principal. De esta forma se evita que los residuos taponeen conductos, reduzcan la capacidad de almacenamiento del vaso regulador o contaminen el agua que llegará a los sistemas de potabilización.

El vaso regulador de la presa “El Capulín” es una infraestructura clave para la región, ya que recolecta y controla el flujo de agua de lluvia y escurrimientos, además de servir como parte del abastecimiento hídrico del municipio. La instalación de retenedoras representa una medida preventiva que contribuye tanto en la gestión del agua como en la limpieza ambiental del entorno.

La alcaldesa indicó que este tipo de intervenciones se realizan de forma coordinada con las dependencias correspondientes para garantizar que la instalación, mantenimiento y monitoreo se cumplan con los estándares técnicos necesarios. Además, mencionó que la participación ciudadana será clave: se buscará fomentar la cultura del cuidado ambiental y del no vertido de residuos en los canales de escurrimiento o cuerpos de agua.

Vecinos y organizaciones locales expresaron su apoyo a la medida, señalando que la acumulación de basura en la presa y en los afluentes cercanos había sido desde hace tiempo una preocupación creciente, tanto por el impacto visual como por los riesgos de obstrucción y contaminación. La instalación de las retenedoras ofrece una respuesta concreta a esas inquietudes.

Huixquilucan refuerza su compromiso de velar por la infraestructura hídrica, proteger el entorno natural y mejorar la vida de sus habitantes. La instalación de retenedoras en El Capulín representa una pieza clave dentro de un plan mayor de gestión de residuos y recursos hídricos, diseñado para responder a los desafíos que presenta el crecimiento urbano, el cambio climático y la necesidad de servicios más eficientes.