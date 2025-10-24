¿Qué actividades hay en CDMX este fin de semana? Guías gratis para este 24, 25 y 26 de octubre de 2025

La Ciudad de México está lista para celebrar uno de los fines de semana con más actividades, por lo que si estás buscando actividades gratis o de bajo costo para celebrar el Día de Muertos, esta es la agenda que nececitas.

Actividades gratuitas en CDMX

Viernes 24 de octubre 2025

Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México MACABRO 2025

En el Museo Yancuic será proyectda la película Alex Winter del director César Damián, la cual trata de un adolescente que vive en el campo con su madre, una mujer conflictiva y autoritaria con quien tiene una relación complicada. Esto lo orillará a vivir nuevas oportunidades que empeorarán su salud mental y a perder el control de sus emociones.

La función es gratis a las 2:00 pm, el acceso es solo para personas de 18 años en adelante.

Conciertos

Vicente Gayo en el Foro Alicia

en el Foro Alicia Ela Taubert en el Teatro Metropolitan

en el Teatro Metropolitan INSIDE Vivaldi en el teatro Centenario

en el teatro Centenario

Actividades para el sábado 25 de octubre de 2025 en CDMX

Rodada y pícnic de Día de Muertos

El sábado 25 de octubre se realizará una rodada y pícnic con motivo del Día de Muertos en la alcaldía Venustiano Carranza: habrá lecturas de cuentos tradicionales, actividades manuales y cine al aire libre, todo sin costo.

Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto

Desde este sábado, en el Centro de Convenciones Churubusco habrá una feria con más de 100 expositores de café, chocolate, pan de muerto y artesanías.

Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025, “Muévete en Bici”

Es gratis y abierto para ciclistas, patinadores, corredores y peatones que deseen pasear y disfrazarse.

Cronos de Guillermo del Toro

En el Zócalo Capitalino, desde las 5:00 pm se proyectarán distintas películas de forma gratuita, incluida la del cineasta mexicano.

Ofrenda Monumental del Zócalo

La Ofrenda Monumental del Zócalo será inaugurada este sábado y permanecerá hasta el 2 de noviembre.

Actividades para el domingo 25 de octubre de 2025 en CDMX

Mega Procesión de Catrinas 2025

Serán 29 contingentes los que recorrerán desde el Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo. Además, podrás disfrutar de carpas para maquillarte como catrina o catrín. El evento empezará desde las 6:00 pm.

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes

La obra de cinco compositoras jóvenes de América Latina hará su debut como parte del 47º Foro Internacional de Música Nueva “Manuel Enríquez”.

La presentación se realizará el domingo 26 de octubre en el Palacio de Bellas Artes a las 6:00 pm.

Carrera de Botargas del Terror

La cita es este domingo a las 5:00 pm en Av. Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez. Prepara tu mejor botarga y ve a ejercitarte y divertirte.

Las actividades para este fin de semana en la CDMX son para todos los gustos y edades, no dudes en buscar las que más te gusten y armar el mejor itinerario para disfrutar de la diversidad cultural que pone a tu alcance la capital.