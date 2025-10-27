V. Carranza, entre las alcaldías con mayor percepción de efectividad gubernamental en CDMX

Alcaldesa Evelyn Parra

La alcaldía Venustiano Carranza se ubicó como una de las demarcaciones mejor evaluadas de la Ciudad de México en efectividad gubernamental, según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el rubro de “Percepción de la población de 18 años y más sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas”, la demarcación obtuvo una percepción positiva, superando a alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán, así como el promedio nacional.

Atención directa y programas de servicios





Según información proporcionada por la alcaldía encabezada por Evelyn Parra, los resultados reflejan la implementación de programas de atención directa en territorio. Entre ellos destaca el programa “Jueves Ciudadano”, mediante el cual se han otorgado más de 4 mil servicios en los últimos meses, incluyendo poda de árboles, reparación del alumbrado público, desazolves, reforzamiento de la vigilancia y asesorías jurídicas.

Recientemente, la alcaldía reportó la realización de un Tequio en la zona de los Arenales, en el camellón de la Avenida Bordo de Xochiaca, como parte de sus acciones de mantenimiento y recuperación de espacios públicos.

Los datos de la ENSU muestran que la percepción de efectividad de Venustiano Carranza se encuentra por encima de otras alcaldías de la capital, posicionándola como una de las mejor evaluadas en la ciudad. Este resultado se considera un indicador de la percepción ciudadana sobre la capacidad del gobierno local para atender problemáticas comunitarias.

El informe del INEGI destaca que la percepción de la población es un elemento clave para evaluar la gestión pública a nivel local. En este sentido, los indicadores de Venustiano Carranza señalan que una parte significativa de sus habitantes considera que la administración municipal ha sido efectiva en la atención de necesidades y solicitudes vecinales.