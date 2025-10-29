Capturan a Simón Levy en Portugal, confirma Fiscalía... pero el empresario lo niega

Simón Levy La FGR emitió un comunicado informando su detención, pero el empresario niega que esto sea verdad y asegura que atentaron contra su vida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el empresario Simón “N” fue detenido en Portugal debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos.

Con todo, el abogado desmintió las declaraciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que Levy fue detenido debido a una denuncia impuesta por un particular. Levy anunció que se encuentra libre y en un país que no es Portugal.

La Fiscalía CDMX informa que Simón “N” fue detenido, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos.



Las órdenes fueron…

Según la Fiscalía, en el primer caso, iniciado en diciembre de 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad, Simón “N” no acudió a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y nuevamente en agosto de 2025, lo que derivó en una orden de aprehensión vigente por el caso. ​

Si bien fue beneficiario de un amparo en 2022, éste quedó sin efectos al no haber comparecido por segunda ocasión a la audiencia de imputación.

En el segundo caso, iniciado en noviembre de 2021, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, el imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente.

En tanto, la FGJCDMX confirmó que mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República y con la Oficina Central Nacional de Interpol México para concretar los trámites judiciales y migratorios necesarios que permitan la conducción a proceso del imputado y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.

Simón Levy desmiente su detención

A pesar de la confirmación institucional de la detención, Simón Levy informó que se encuentra libre en Washington, Estados Unidos.

Añadió que en horas previas sufrió un atentado cuando sujetos intentaron dispararle, sin embargo, pudo resguardarse en su camioneta.

Hablé hace unos minutos con @SimonLevyMx



No está detenido, esta libre en Washington DC



Atentaron contra su vida, sospecha de sicarios enviados por grupos radicales cercanos a la 4T por sus denuncias contra AMLO.



Aquí esta la entrevista completa. pic.twitter.com/qt0NgOVR8P — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 29, 2025

Levy sospecha que los responsables fueron personas ligadas a la Cuarta Transformación por sus denuncias políticas.

“Estoy bien. Abrazo”, escribió en su cuenta de X a las 9:58 horas.

Levy denunció que la última de las amenazas en su contra ocurrió el 28 de junio, cuando le advirtieron que si continuaba sus discursos en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de lo contrario, atentaría contra su vida y la de sus hijos.

“Hubo dos disparos, dos personas se acercaron a mí, reaccioné de una manera impresionante, tengo seguridad, me subí rápidamente a un coche que es blindado y me pude ir, escapé de milagro”.

Aclaró que la denuncia a la que se refiere Sheinbaum, se debe a un video difundido aparentemente manipulado, en el que se observa que Levy rompe una puerta, no obstante, mencionó que en ese momento su hijo de cuatro años fue arrojado de nueve metros de altura y cayó en coma.