Ambiente de Benito Juárez privilegia el orden y la seguridad: alcalde Luis Mendoza

Alcalde de BJ celebra seguridad en la demarcación tras eventos masivos en La México

La alcaldía Benito Juárez informó que tras el concierto de Christian Nodal en la Plaza de Toros “La México”, que reunió a más de 35 mil espectadores, no se registraron contratiempos, lo que da cuenta del orden y la seguridad de la demarcación.

Se informó que para garantizar la seguridad de las y los asistentes se implementó un operativo “Ladrillería” en el que participaron elementos de la estrategia Blindar BJ360° y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Mediante el cual se desplegó un cerco de seguridad en las inmediaciones de las colonias Ciudad de los Deportes, Nochebuena y Ampliación Nápoles. Este dispositivo contempló el cierre de vialidades, así como rondines de vigilancia con los cuales se evitó la obstrucción de accesos a domicilios y se previno la comisión de delitos.

En la ejecución del operativo, participaron más de 800 elementos de seguridad de Blindar BJ360°, SSC y Policía Bancaria e Industrial, reforzados por patrullas y ambulancias. Por su parte, Protección Civil de la demarcación llevó a cabo una inspección detallada en el inmueble.

Minutos antes de que iniciara el concierto, el alcalde Luis Mendoza se reunió con Christian Nodal y su esposa para entregarles la escultura de El Venado en arte huichol, misma que simboliza el orgullo benitojuarense, con la cual se reconoce la trayectoria artística del cantante y su aporte a la cultura y la música mexicana.

“Con mucho cariño. En Benito Juárez, de lo más emblemático es el Parque de los Venados, toda la ciudad lo conoce. Bienvenido aquí a Benito Juárez, es un placer, en verdad es con mucho cariño de los vecinos. Muchas gracias y mucho éxito”, puntualizó el alcalde.

Asimismo, Luis Mendoza destacó que gracias a la premisa de “Orden y Seguridad”, las puertas en Benito Juárez están abiertas para recibir espectáculos masivos que fortalezcan la unión entre la comunidad, siempre privilegiando que existan las mejores condiciones para la realización de los mismos.

La alcaldía Benito Juárez pone énfasis en que la cultura y el sano esparcimiento son básicos para el desarrollo de una sociedad, pero, primordialmente, tiene que garantizar condiciones de seguridad para los vecinos.