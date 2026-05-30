Presumen mayor número de acuerdos reparatorios en agencia territorial de la FGJCDMX GAM

FGJCDMX Fiscalía de Investigación Territorial Gustavo A. Madero. (FGJCDMX)

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que la Fiscalía de Investigación Territorial Gustavo A. Madero es la que más ha logrado acuerdos reparatorios, tanto entre Fiscalías de Investigación Territoriales como especializadas.

Anunció que con el nuevo Modelo de Gestión de Casos se alcanzarán más judicializaciones, órdenes de aprehensión, acuerdos reparatorios y mejores investigaciones.

Durante la visita se evaluaron resultados relacionados con la implementación del Modelo de Gestión de Casos (MOG), el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), la recuperación y entrega de bienes asegurados, así como la mejora de espacios operativos.

Estas acciones forman parte de las líneas de trabajo impulsadas por la fiscal general, a través del Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, orientadas a fortalecer la gestión institucional, mejorar la atención a la ciudadanía y generar más resultados para las víctimas.

La coordinadora general de Investigación Territorial, Elizabeth Hernández Hernández, destacó que debido a la densidad poblacional de la alcaldía, esta Fiscalía concentra una de las mayores cargas de trabajo de la institución. En este contexto, resaltó los resultados obtenidos mediante el fortalecimiento de los MASC, estrategia que ha permitido concretar 472 acuerdos reparatorios de enero a mayo de 2026.

Asimismo, señaló que la Fiscalía de Investigación Territorial GAM se encuentra entre las que han mostrado mayores avances en la implementación del MOG, herramienta que permite ordenar cargas de trabajo, fortalecer la gestión de las carpetas de investigación y agilizar la atención de los asuntos. Como parte de este proceso, desde febrero de 2025 se realizó la revisión y regularización de alrededor de 20 mil carpetas que ya contaban con determinación ministerial, contribuyendo a una mejor administración de los registros institucionales y de los asuntos a cargo de la Fiscalía de Investigación Territorial.

La titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en GAM, Erika Montebello Guevara, informó que desde febrero de 2025 se ha trabajado en la atención y regularización de bienes asegurados bajo resguardo institucional.

En materia de inmuebles, de los 400 con los que inició la actual administración, 354 ya fueron restituidos conforme a los procedimientos correspondientes, lo que representa un avance cercano al 90 por ciento. Actualmente permanecen bajo resguardo 46 inmuebles.

Respecto a vehículos asegurados, de un inventario de mil 700 unidades registrado en 2025, mil 267 ya fueron restituidas a sus propietarios, sometidas a los procedimientos legales correspondientes o dadas de baja conforme a la normatividad aplicable, lo que representa un avance de 74.5 por ciento. Actualmente permanecen 433 vehículos asegurados.

La fiscal de Investigación Territorial señaló que estas acciones han permitido mejorar el control institucional sobre los bienes asegurados, fortalecer los mecanismos de seguimiento y dar mayor certeza a los procesos relacionados con su administración, resguardo y restitución.

Durante la jornada, Bertha Alcalde Luján, reconoció el trabajo realizado por las y los servidores públicos de la Fiscalía de Investigación Territorial y destacó la importancia de que las investigaciones generen resultados concretos para la ciudadanía: “Una Fiscalía tiene que estar pensada no solo para abrir carpetas y solicitar actos de investigación, sino también para buscar acuerdos reparatorios o judicializar los casos; es lo que busca la gente cuando se acerca a la institución”.

La visita concluyó con la revisión de las obras de rehabilitación realizadas en la zona de galeras, afectada por un incendio ocurrido en diciembre de 2024 y posteriormente sometida a una remodelación integral para mejorar las condiciones de operación.