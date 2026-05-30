Habrá insignias pet friendly en establecimientos mercantiles de la CDMX

Establecimientos contarán con distintivo "Pet Friendly"

El Congreso de la Ciudad de México aprobó crear insignias “Pet Friendly” para los establecimientos mercantiles que permitan la entrada de animales de compañía y garanticen condiciones dignas, seguras e higiénicas.

La iniciativa fue presentada por la diputada Tania Larios, del PRI, y responde a una nueva cultura en la que las personas y las familias integran cada vez más a sus animales de compañía en su entorno cotidiano.

Lo que provoca el aumento en la demanda de servicios de transporte, alojamientos, restaurantes y centros comerciales que sean amigables con estos seres sintientes.

Larios explicó, al fundamentar el dictamen, que dicho distintivo incrementará el aforo y mejorará la competitividad del destino, garantizando condiciones de bienestar animal.

“Este distintivo de un lugar abierto a animales de compañía permitirá avanzar hacia una ciudad más incluyente y responsable, donde se promueva el respeto a los seres sintientes y se fomente una cultura de tendencia responsable en beneficio de las personas y de los seres sintientes”, subrayó.

La legisladora detalló que recibir animales de compañía en establecimientos mercantiles no puede convertirse en un acto de improvisación comercial, sino en una política pública que atienda la protección del bienestar animal, promueva la adaptación del sector económico a las nuevas dinámicas sociales y reconozca buenas prácticas de convivencia con los seres sintientes.

La iniciativa reformará la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México y de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México.