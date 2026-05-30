Se alían SSC y Grupo Modelo para un mejor “Conduce sin Alcohol” durante el Mundial

Policías Campaña “La mejor decisión también se celebra. Si tomas, no manejes". (SSC)

En el marco de la preparación para los eventos internacionales de gran escala, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fundación Grupo Modelo presentaron la campaña “La mejor decisión también se celebra. Si tomas, no manejes”, la cual busca concienciar sobre los riesgos de combinar el alcohol con el volante a través de experiencias interactivas y presencia en espacios de alta afluencia.

La ponencia fue impartida por la licenciada Miriam Capiral, quien bajo la premisa “Tú eres la Ciudad de México”, enfatizó que los elementos policiales son el contacto directo con los turistas y que su trato definirá la percepción que el mundo tenga del país, instó a los asistentes a reconocerse como los mejores anfitriones y a proyectar una imagen de seguridad y organización.

A través de la conferencia “Tú eres parte de la experiencia: Cómo nos acercamos a la ciudadanía — y cómo se acerca a nosotros — rumbo al Mundial 2026”.

La Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, comisaria jefa licenciada Paulina Salazar Patiño, destacó que esta jornada de capacitación es el resultado de una estrecha coordinación con la Fundación Grupo Modelo.

Subrayó la importancia de reconocer la labor diaria de las y los oficiales que, tras 22 años de existencia del programa Conduce sin Alcohol, continúan salvando vidas y demostrando resiliencia en sus funciones.

La Directora de Reputación y Comunicación de Grupo Modelo, maestra Andrea Sánchez resaltó que, a pocos días del inicio de la justa mundialista, es fundamental dotar a la policía de herramientas para generar interacciones más empáticas y positivas con los visitantes.

Como invitado especial, se contó con la presencia del destacado Jared Borgetti, ex jugador de la Selección Mexicana de Futbol, quien compartió palabras de motivación con el personal de la Secretaría, el deportista destacó que para alcanzar la excelencia y poner en alto el nombre de México es necesario dar siempre un esfuerzo extra, además de convivir con los asistentes en una firma de autógrafos y toma de fotografías.