Periférico norte colapsado: detienen caravana de transportistas rumbo a CDMX

Periférico Norte Decenas de transportistas fueron bloqueados y "encapsulados" por policías de tránsito cuando se dirigían al centro de la CDMX

El tránsito de la zona metropolitana vuelve a presentar un día de complicaciones viales, ahora por la caravana de transportistas que fue detenida sobre Periférico Norte. Una de las vialidades más transitadas de la capital del país se encuentra completamente frenada desde el Parque Naucalli hasta la altura del Toreo con dirección a la Ciudad de México.

Transportistas colapsan Periferico Oriente

A pesar que el Mega Bloqueo anunciado para el día de hoy se echo para atrás, la circulación se encuentra colapsada en la tarde de este miércoles 29 de octubre sobre Periférico norte.

Policía de Tránsito detuvo a manifestantes transportistas que se dirigían en caravana con dirección al zócalo de la Ciudad de México. El objetivo de esta travesía era llegar a establecer un diálogo con autoridades de la Secretaría de Movilidad (Semovi) a las 16:00 horas como parte de las negociaciones.

¿Por qué se están manifestando los transportistas de la Ciudad de México?

Principalmente, los líderes del sector exigen que la tarifa mínima en la Ciudad de México se adecue o se homologue a la que ya se aplica en el Estado de México, petición presentada como motivo principal de la movilización.

Otra demanda central es la entrega de bonos o apoyos para enfrentar el aumento en costos de operación como combustible e insumos. Las autoridades capitalinas han informado que este punto se analizará en la mesa acordada con los transportistas.