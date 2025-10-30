Alcaldía ÁO sede de diálogo sobre soluciones locales en el marco del 80 aniversario de la ONU

Alcaldía Álvaro Obregón sede de diálogo sobre soluciones locales en el marco del 80 aniversario de la ONU

La Casa Jaime Sabines, en la alcaldía Álvaro Obregón, fue sede del diálogo “Celebrando soluciones locales con impacto global”, un encuentro organizado por la ONU en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores en conmemoración del 80 aniversario de la organización internacional.

En el evento se reunieron a representantes de gobiernos locales de distintas regiones del país, miembros del Clúster Universitario de Alto Nivel, la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) y la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales (AMAIE). La Dirección General de Coordinación Política fungió como enlace principal con los actores del encuentro.

Durante la jornada se destacaron mesas de trabajo sobre la participación de los gobiernos locales en el multilateralismo, innovación social, sostenibilidad territorial, cultura de paz y cohesión comunitaria, así como el papel de la juventud en el futuro del multilateralismo.

Los participantes compartieron experiencias, casos de éxito y prácticas que podrían replicarse en otras comunidades, con el objetivo de fortalecer la cooperación descentralizada y la implementación de políticas públicas sostenibles.

El diálogo forma parte de las actividades conmemorativas de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, que marcó la creación del sistema multilateral contemporáneo. Asimismo, se enmarca en el nuevo Marco de Cooperación de las Naciones Unidas en México 2026–2031, suscrito recientemente, que busca integrar aportes de los gobiernos locales para promover sostenibilidad, inclusión y derechos humanos.

La ONU en México precisó que el multilateralismo también se construye desde lo local, mientras que la Alcaldía Álvaro Obregón consolida su papel como espacio para la cooperación internacional y el intercambio de experiencias que contribuyen al desarrollo sostenible.