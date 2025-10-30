Chalco prepara panteones para recibir a miles de visitantes en Día de Muertos

En vísperas de las celebraciones de Día de Muertos, el Gobierno de Chalco, encabezado por la presidenta municipal Abigail Sánchez, intensificó los trabajos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación en los panteones municipales y tradicionales, con el propósito de ofrecer espacios dignos, seguros y limpios para las familias que acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.

A través de la Dirección de Servicios Públicos, cuadrillas de trabajadores realizan labores de poda, deshierbe, barrido, recolección de residuos y mantenimiento de áreas comunes. Estas acciones buscan garantizar que los camposantos se encuentren en óptimas condiciones durante los días de mayor afluencia, cuando cientos de familias visitan las tumbas de sus difuntos como parte de una de las tradiciones más arraigadas en el país.

Las autoridades municipales informaron que, además de las tareas de limpieza, se reforzará la vigilancia en los accesos principales de los panteones y se colocarán contenedores de basura adicionales para mantener el orden durante las festividades. También se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de los espacios públicos, evitando arrojar desechos y respetando las áreas comunes.

La presidenta Abigail Sánchez subrayó la importancia de conservar vivas las tradiciones del Día de Muertos en un entorno limpio y respetuoso, destacando que el mantenimiento de los panteones es una muestra del compromiso del gobierno local con la dignidad y la memoria de quienes descansan en ellos. “Hagamos de los panteones un lugar digno; nosotros trabajamos en su mantenimiento y limpieza, y pedimos a la ciudadanía mantener en orden las tumbas y evitar tirar basura”, señaló.

El Gobierno de Chalco reiteró que este operativo forma parte de una estrategia permanente de mejora de los espacios públicos, especialmente aquellos con un valor cultural y comunitario. Con estas acciones, se busca fortalecer el sentido de identidad y respeto hacia las tradiciones que unen a las familias chalquenses.

“Sigamos conservando las tradiciones en mejores espacios públicos para todas y todos”, concluyó la presidenta municipal, al destacar que las labores de limpieza en los panteones son un esfuerzo conjunto entre gobierno y comunidad para mantener vivas las costumbres que dan identidad al pueblo de Chalco.