Arranca Raciel Pérez la Jornada de Servicios “Conexión Colibrí” en Tlalnepantla

En el Fraccionamiento San Rafael, el Gobierno de Tlalnepantla de Baz, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, llevó la Jornada de Servicios “Conexión Colibrí” al Fraccionamiento San Rafael, con el propósito de acercar diferentes apoyos y servicios a las y los habitantes de esta comunidad.

Durante la jornada, las distintas áreas del gobierno municipal ofrecieron atención directa a la ciudadanía a través de actividades y servicios gratuitos o de bajo costo. Entre las acciones más destacadas estuvieron la esterilización de perros y gatos, la rehabilitación de juegos infantiles, la reparación de luminarias, así como la recolección de basura y el desmalezado de áreas verdes.

Además, se brindaron asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas, así como tomas de presión arterial y de glucosa para el cuidado de la salud de las y los vecinos. También se promovió la cultura del agua y se ofrecieron testamentos a bajo costo, con el fin de apoyar la economía familiar y fomentar la responsabilidad patrimonial.

Las y los asistentes pudieron obtener información sobre los programas municipales vigentes y participar en diversas actividades físicas y recreativas, pensadas para fortalecer la convivencia comunitaria y el bienestar social.

El alcalde Raciel Pérez Cruz destacó que “Conexión Colibrí” es una estrategia que busca acercar el gobierno a la población, ofreciendo soluciones prácticas y directas en cada colonia, fraccionamiento o comunidad. Subrayó que la participación ciudadana es fundamental para construir un municipio más limpio, ordenado y solidario.

Vecinos del Fraccionamiento San Rafael reconocieron el esfuerzo de las cuadrillas municipales y agradecieron la presencia del personal de salud, servicios públicos y bienestar social. Comentaron que estas jornadas facilitan el acceso a trámites y servicios que en muchas ocasiones requieren trasladarse a oficinas centrales.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Tlalnepantla reafirma su compromiso de trabajar cercano a la gente y de seguir construyendo un municipio más justo, sustentable y con mejores condiciones para todas las familias.