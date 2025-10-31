Texcoco celebra el Día de Muertos con una ofrenda monumental en el jardín municipal

El Gobierno Municipal de Texcoco, a través de la Dirección de Cultura, instaló una ofrenda monumental en el jardín municipal como parte de las actividades para conmemorar el Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes y representativas de México.

La directora de Cultura, Petra Gallegó Pedraza, junto con su equipo de trabajo, fue la encargada de montar la ofrenda dedicada a las personas que han trascendido de este plano terrenal. Con flores de cempasúchil, veladoras, papel picado, fotografías y elementos tradicionales, el altar se convirtió en un homenaje lleno de color, respeto y simbolismo.

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Yesenia Armas Tobón, recorrió la ofrenda y convivió con las familias que acudieron al jardín central para disfrutar de esta celebración que une a las y los texcocanos. Durante su visita, también presenció el programa cultural preparado para la ocasión, que incluyó música, canto y bailes típicos alusivos a la fecha.

Nazario Gutiérrez destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que dan identidad al pueblo de Texcoco, señalando que el Día de Muertos es una oportunidad para recordar a los seres queridos con alegría y respeto. “La invitación es para que todas las familias vengan a disfrutar, a conocer nuestras tradiciones y apropiarse de ellas, porque siempre es grato recordar a quienes ya no están entre nosotros”, expresó el alcalde durante el recorrido.

Por su parte, Yesenia Armas Tobón comentó que el jardín municipal se ha convertido en un punto de encuentro cálido y familiar, especialmente en estas fechas donde se fomenta la convivencia y el orgullo por las costumbres mexicanas. “Hoy el jardín de Texcoco es un espacio hermoso para que lo disfrute toda la familia, por eso los invitamos a visitarlo y disfrutar de nuestras tradiciones”, afirmó.

La ofrenda monumental permanecerá abierta al público hasta el 3 de noviembre, invitando a las familias a acercarse para admirar su belleza, tomarse fotografías y participar en las actividades culturales que acompañan esta celebración. Con acciones como esta, Texcoco reafirma su compromiso de vivir sus tradiciones en paz, armonía y unión comunitaria.