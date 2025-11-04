Conmoción en Iztapalapa: rescatan a niño de 3 años encerrado en una casa entre basura

Menor de 3 años rescatado En la alcaldía Iztapalapa, agentes de la SSC resguardaron a un menor que estaba encerrado en una casa llena de basura. (X, vía @c4jimenez)

La noche del lunes 3 de noviembre del año presente, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a un menor en la Alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte del periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez) a través de su cuenta oficial, el niño de tres años de edad estaba solo en una casa de condiciones deplorables.

¿El niño fue abandonado por sus padres?

Acorde con la información del periodista, vecinos de la familia del menor aseguran que éste es continuamente olvidado de esa forma; encerrado en una casa llena de basura.

“Así todo el día, encerrado, solo, sin comer”, reportaron.

El niño de tres años ya está resguardado por las autoridades.