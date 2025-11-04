Ecatepec fortalece cuerpo policiaco con mejores condiciones laborales (Diana Cortés)

Bajo el lema “En Ecatepec cuidamos a quienes cuidan al pueblo”, el gobierno municipal encabezado por la presidenta Azucena Cisneros Coss anunció una serie de acciones para dignificar el trabajo de la policía local, mejorar su desempeño y reforzar la confianza entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad.

Durante un acto celebrado en el municipio, Cisneros Coss entregó estímulos al buen desempeño a las y los elementos mejor evaluados por la comunidad, como parte del nuevo modelo de evaluación ciudadana que impulsa su administración. “Queremos que la gente participe en la construcción de un Ecatepec más seguro, reconociendo a quienes protegen con honestidad y compromiso”, señaló la alcaldesa al invitar a la población a acercarse a su sector y evaluar el servicio policial.

Entre los anuncios más destacados se encuentra la reducción del horario laboral de los policías, que pasará de un esquema de 24x24 horas a 12x24 horas, una medida que busca mejorar sus condiciones físicas, emocionales y familiares. Asimismo, Cisneros informó un incremento salarial del 10% a partir de diciembre, como reconocimiento al esfuerzo de los elementos que diariamente arriesgan su vida en las calles.

Este mismo año se realizará la entrega del 100% de uniformes nuevos, garantizando que cada elemento cuente con el equipo necesario para desempeñar sus funciones con dignidad y eficiencia. Además, se anunció la integración de 104 nuevos cadetes, formados por la Secretaría de Marina, quienes reforzarán las labores de patrullaje y proximidad social en las distintas colonias del municipio.

Una de las medidas más celebradas fue la reactivación y renovación de la Academia de Formación Policial de Ecatepec, que permaneció abandonada por años. Este centro de capacitación será clave para profesionalizar a los nuevos elementos y actualizar los conocimientos de la fuerza existente en temas como derechos humanos, mediación comunitaria y atención con perspectiva de género.

El gobierno de Azucena Cisneros avanza en la transformación integral de la policía municipal, promoviendo una seguridad con dignidad, eficiencia y cercanía con la gente. “Con policías respetados, capacitados y al servicio del pueblo, Ecatepec cambia contigo”, afirmó la presidenta municipal, reiterando su compromiso con quienes cuidan día a dpia a la comunidad.