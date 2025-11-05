¿Qué es el cártel Nuevo Imperio de la CDMX y quién es su líder?

Cártel Nuevo Imperio Este grupo criminal ha operado desde 2024 en Ciudad de México y algunos municipios de EDOMEX y Morelos.

En los años recientes, el grupo criminal conocido como el cártel “Nuevo Imperio” ha ganado presencia y notoriedad en la capital del país y Zona Metropolitana. Surgidos de la fractura del Cartel de Sinaloa entre “La Mayiza” y “Los Chapitos”, este sector se ha instalado en la Ciudad de México con actividades ilícitas que van desde la venta de estupefacientes, hasta ejecuciones de alto impacto

¿Quiénes son el cartel Nuevo Imperio?

El Cártel Nuevo Imperio es una organización criminal emergente que, según investigaciones de las autoridades y reportes especializados, opera principalmente en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, con presencia documentada también en Morelos.

Las fiscalías y las secretarías de seguridad capitalinas lo identifican como una estructura que se formó con elementos que pertenecieron previamente al Cartel de Sinaloa. Desde al menos 2024 y 2025, ha ganado visibilidad por su participación en homicidios de alto perfil, la disputa de plazas para la venta de droga y el cobro de extorsiones.

¿Cómo opera el cártel Nuevo Imperio?

En cuanto a su modus operandi, el grupo combina actividades de narcomenudeo y transporte o distribución de drogas con delitos complementarios como el cobro de “gota a gota”, extorsión a comercios y transporte, robo de hidrocarburos en áreas donde ha logrado infiltrar cadenas de suministro, y el uso de células locales para control territorial.

También se le ha vinculado con el empleo de armas de alto poder y con la conformación de células apodadas “Los Malportados”, que funcionan como mandos medios y ejecutores en la capital.

Pese a las capturas, la organización mantiene redes subterráneas y la capacidad de reconfigurarse mediante la rotación de mandos y la alianza con otras estructuras criminales locales, por lo que las autoridades han subrayado la necesidad de trabajo interinstitucional para consolidar desarticulaciones que trasciendan detenciones puntuales.

¿Quién es el líder del cártel Nuevo Imperio?

Según se ha dado a conocer, el presunto liderazgo del grupo criminal Cártel Nuevo Imperio ha pasado por al menos dos personas.

En primer lugar, se señaló a Néstor Arturo “N”, alias “El 20”, como el líder de esta organización. Fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y fue vinculado a proceso.

#Entérate Fue capturado Gustavo Aldair “N”, alias El 19, líder del Cártel Nuevo Imperio, en una fiesta en Acapulco, era objetivo prioritario de la SSC de la CDMX por la muerte de Milton Morales. pic.twitter.com/6c6Zm7Es2S — Juan Manuel Jiménez (@juanmapregunta) August 4, 2025

Posteriormente, tras su captura, el presunto mando fue sustituido por Gustavo Aldair “N”, alias “El Malportado” o “El 19”, quien también ha sido identificado por las autoridades como líder del Cártel Nuevo Imperio. Fue detenido en agosto de 2025 en Acapulco, Guerrero.

