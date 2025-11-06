Arranca en Granjas México el programa “Comunidad Segura” para mejorar la seguridad y el entorno urbano

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, dio el banderazo de salida al programa “Comunidad Segura” en la colonia Granjas México, con el propósito de fortalecer las acciones de limpieza, mantenimiento e iluminación para recuperar los espacios públicos y mejorar la seguridad vecinal.

La edil explicó que esta estrategia permitirá atender más de 300 solicitudes ciudadanas relacionadas con servicios urbanos como reparación de drenaje, desazolve, poda, bacheo, balizamiento, sustitución de luminarias, retiro de árboles en riesgo y limpieza general.

“Queremos que cada vecina y vecino se sienta tranquilo, orgulloso y partícipe en la mejora de su entorno. Venimos a dar este banderazo aquí en Granjas México porque todos estos servicios son necesarios. Me decían los vecinos de la calle Resina que ya se habían hecho trabajos en otras calles, pero aquí no; por eso estamos hoy aquí, con todo el equipo de la alcaldía, para demostrar que Iztacalco se atiende por igual y con justicia para todas y todos”, señaló Lourdes Paz.

El programa “Comunidad Segura” es una estrategia permanente coordinada por la Dirección General de Participación Ciudadana, que busca fomentar la colaboración entre el gobierno y la comunidad para mantener el orden en las colonias y fortalecer la convivencia.

Como parte de las acciones complementarias, la alcaldesa anunció el inicio de un proyecto piloto para ordenar el comercio en vía pública en la calle Resina.

Los puestos se instalarán únicamente sobre el camellón, con el fin de liberar las banquetas para el tránsito peatonal y mejorar la imagen urbana, además de garantizar el cumplimiento de las normas de Protección Civil, especialmente para quienes manejan tanques de gas.

También informó que a partir de enero de 2026 se pondrá en marcha un nuevo esquema de separación de residuos. Los lunes, miércoles y viernes se recolectarán los desechos orgánicos, mientras que el resto de la semana se recogerán los inorgánicos como cartón, vidrio y plástico.

Esta medida, explicó, forma parte de una estrategia del Gobierno de la Ciudad de México que busca reutilizar materiales en labores de bacheo, impermeabilización y mantenimiento urbano, generando beneficios ambientales y ahorros para la demarcación.