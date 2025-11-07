Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth son dados de alta tras la explosión de una pipa en Iztapalapa

Explosión de pipa en puente la Concordia, Iztapalapa (Cuartoscuro)

Isaí Santiago y Jazlyn Azuleth, los dos menores de dos años que resultaron heridos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, fueron dados de alta luego de concluir sus tratamientos médicos y presentar una evolución favorable, informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Isaí terminó satisfactoriamente su proceso de atención en el Hospital Tacubaya, mientras que Jazlyn culminó su recuperación en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, Estados Unidos, donde mostró una mejoría notable tras recibir atención médica especializada.

Con estas altas médicas, solo permanece hospitalizada una persona: Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, quien continúa recibiendo atención integral en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El personal médico mantiene los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

La dependencia capitalina precisó que la recuperación de las víctimas ha sido posible gracias al trabajo interinstitucional entre el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Petróleos Mexicanos (Pemex), instituciones que brindaron atención inmediata y de calidad a las personas afectadas por el siniestro.

En el caso de Jazlyn Azuleth, la Secretaría de Salud reconoció el apoyo de la Fundación Michou y Mau, que coordinó el traslado de la menor al hospital estadounidense especializado en quemaduras. Gracias a esta colaboración, se garantizó que la niña recibiera el tratamiento necesario para su recuperación integral.

El Gobierno de la Ciudad de México, adelantó que han dado seguimiento puntual a las necesidades de las víctimas y sus familias, acompañándolas durante todo el proceso médico y de recuperación.

La Secretaría de Salud Pública reiteró que mantiene el seguimiento a todas las personas afectadas y sus familiares.