Cronología del incendio en Mercado de Jamaica: nube de humo de 50 metros de altura y más de 100 personas desalojadas

Incendio frente al Mercado de Jamaica Una bodega de cerámica y vidirio ubicada en Venustiano Carranza se incendió la noche del miércoles 3 de junio.

Servicios de emergencia acudieron a la colonia Jamaica durante la noche del miércoles 3 de junio, tras el aviso de las personas vecinas sobre un incendio en una bodega de cerámica y vidrio en las inmediaciones del Mercado de Jamaica, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

El llamado de alerta surgió después de que habitantes de la zona oriente de la capital vislumbraran una columna de humo negro desde distintos puntos de la región, mientras que imágenes cercanas del siniestro mostraron llamas que sobresalían de la estructura industrial.

¿Qué pasó en el Mercado de Jamaica la noche del 3 de junio?: así inició el incendio en Venustiano Carranza

El incendio se suscitó en una bodega localizada en el cruce de la calle Guillermo Prieto y Segunda Cerrada de Guillermo Prieto, frente al Mercado de Jamaica de la Ciudad de México.

A las 20:50 horas de la noche del miércoles 3 de junio, Juan Manuel Pérez Cova —director general del Heroico Cuerpo de Bomberos— informó mediante su cuenta oficial de redes sociales que se dirigía a la colonia Jamaica de Venustiano Carranza para atender el incendio de “una fábrica”.

La bodega afectada por el siniestro, también origen del mismo, se trataba de un centro de almacemamiento de cerámica, vidrio y cartón, donde igualmente se hallaron solventes, propiedad de la empresa Tres Guerras, una compañía mexicana líder en transporte, paquetería y logística.

Servicios de Emergencia controlan el incendio en las inmediaciones del Mercado de Jamaica

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital acudieron a la zona reportada para controlar el incendio, siendo apoyados por pipas de agua de diversas alcaldías y de la Guardia Nacional debido al nivel de emergencia presentado; la preocupación central era que las llamas alcanzaran los tanques de gas estacionarios del área de comida en el Mercado de Jamaica.

Veinte minutos después del reporte, a las 21:12 horas de la noche, Pérez Cova informó que los elementos del cuerpo de bomberos estaban realizando labores de extinción y contención de fuego en la bodega, a la par que evacuaron a los y las habitantes de la zona cercana.

#AlMomento, me dirijo a la Colonia Jamaica donde se registra un incendio en una fábrica. Continúo informando.@ClaraBrugadaM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 4, 2026

Para las 22:09 horas del miércoles 3 de junio, el director general de bomberos reportó un avance del 50% en la extinción del fuego, comunicando que el riesgo para la población y muebles contiguos había disminuido considerablemente.

A su vez, Myriam Urzúa —secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC)—, acudió al lugar del siniestro para reportar el avance a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, informando a la población capitalina que los equipos desplegados trabajaban en distintos puntos para enfriar los costados del inmueble y así evitar el desplazamiento de las llamas en las inmediaciones.

¿Hubo heridos en el incendio de Venustiano Carranza la noche del 3 de junio?

El fuego en la bodega de vidrio y cerámica frente al Mercado de Jamaica fue controlado en su totalidad a las 23:45 horas del miércoles, según lo reportó Pérez Cova en redes sociales, compartiendo videos e imágenes del trabajo de extinción que realizaron los elementos del servicio de emergencia.

Durante el control de la emergencia, 150 habitantes fueron evacuados y evacuadas de la zona, sin embargo, el director general del cuerpo de bomberos confirmó para el medio N+ que el incendio causó algunas afectaciones en dos bomberos del equipo que controló el siniestro.

La Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil informó que, al término de las labores de emergencia, ingresarían al inmueble elementos de la Fiscalía capitalina para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas del incendio.