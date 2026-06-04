Metro CDMX Línea 2: Se mantiene el cierre en estas tres estaciones hoy 4 junio por trabajos de remodelación

Continúan obras de Línea 2 del Metro El servicio se verá afectado en tres estaciones (Camila Ayala Benabib @cuartoscuro)

Los trabajos de remodelación de la línea 2 del metro continúan. Tres estaciones del Metro CDMX permanecerán cerradas durante esta semana.

¿Qué estaciones permanecerán cerradas?

El Metro, a través de sus redes, anunció que las estaciones que seguirán cerradas son Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad. El viernes pasado la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) anunció el cierre de estas estaciones, junto con las estaciones Portales y Nativitas. Aseguró que las obras estarían terminadas el 3 de junio y Metro. Aunque las estaciones Portales y Nativitas ya se encuentran habilitadas, parece ser que los usuarios necesitarán esperar unos días más para poder utilizar las otras tres estaciones.

¿Cuándo quedarán concluidas obras de la línea 2 del Metro?

La nueva fecha de reapertura será el domingo 7 a la hora de apertura del Metro, es decir, a las 7:00 horas. Las obras quedarán terminadas a tan solo unos cuantos días de la inauguración del Mundial.

#AvisoMetro:



A las personas usuarias de la Línea 2: el servicio especial continuará los días 4, 5 y 6 de junio.



La operación se mantendrá en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.



Unidades de la @RTP_CiudadDeMex brindarán servicio gratuito entre Xola y Pino… pic.twitter.com/WB4Si0SqO4 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

¿Qué alternativas de transporte hay?

El Sistema de Movilidad Integrada continuará ofreciendo servicio gratuito de RTP entre las estaciones Pino Suárez y Xola, en ambos sentidos, para todos los usuarios que se vean afectados por las obras que se están llevando a cabo. El servicio de Metro desde Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos funcionará como normalmente.