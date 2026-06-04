Metrópoli

La reapertura de estas estaciones se pospone unos días más

Metro CDMX Línea 2: Se mantiene el cierre en estas tres estaciones hoy 4 junio por trabajos de remodelación

Por Elio Martínez Velasco
Se pospone la reapertura de tres estaciones del Metro CDMX
Continúan obras de Línea 2 del Metro El servicio se verá afectado en tres estaciones (Camila Ayala Benabib @cuartoscuro)

Los trabajos de remodelación de la línea 2 del metro continúan. Tres estaciones del Metro CDMX permanecerán cerradas durante esta semana.

¿Qué estaciones permanecerán cerradas?

El Metro, a través de sus redes, anunció que las estaciones que seguirán cerradas son Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad. El viernes pasado la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) anunció el cierre de estas estaciones, junto con las estaciones Portales y Nativitas. Aseguró que las obras estarían terminadas el 3 de junio y Metro. Aunque las estaciones Portales y Nativitas ya se encuentran habilitadas, parece ser que los usuarios necesitarán esperar unos días más para poder utilizar las otras tres estaciones.

¿Cuándo quedarán concluidas obras de la línea 2 del Metro?

La nueva fecha de reapertura será el domingo 7 a la hora de apertura del Metro, es decir, a las 7:00 horas. Las obras quedarán terminadas a tan solo unos cuantos días de la inauguración del Mundial.

¿Qué alternativas de transporte hay?

El Sistema de Movilidad Integrada continuará ofreciendo servicio gratuito de RTP entre las estaciones Pino Suárez y Xola, en ambos sentidos, para todos los usuarios que se vean afectados por las obras que se están llevando a cabo. El servicio de Metro desde Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos funcionará como normalmente.

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