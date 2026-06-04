Mariela Gutiérrez promueve la apertura de Espacios Educativos en Tecámac

La Vocacional 19 “Leona Vicario” del Instituto Politécnico Nacional

La Vocacional 19 “Leona Vicario” del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ya va por su sexto año de haber sido construida en el municipio de Tecámac. Se trata de uno de diferentes proyectos que se creó con el objetivo de impulsar la oferta educativa en el municipio a lo largo de la gestión de la entonces presidenta municipal y actual senadora Mariela Gutiérrez Escalante.

Su trascendencia se debe a que es el último plantel de bachillerato del sistema IPN o UNAM que ha sido construido en el Valle de México en una década e igualmente es el primer plantel del Instituto que lleva el nombre de una mujer.

Las instalaciones, que fueron construidas con recursos municipales y entregadas en su totalidad en febrero de hace dos años, se han visto beneficiados casi cuatro mil jóvenes de las carreras técnicas de Aeronáutica, Construcción y Alimentos.

Después de que en el XXXVIII Consejo General Consultivo (CGC), que se llevó a cabo el 31 de enero de 2020, se aprobó la creación del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 19 “Leona Vicario” (CECyT 19), el proyecto se puso en marcha a iniciativa de la senadora.

Gutiérrez Escalante explicó que ante la negativa del gobierno del Estado de México que en ese entonces era priista, para donar un predio para la vocacional, el Cabildo aprobó que se utilizara un espacio que estaba abandonado que originalmente iba a ser un un hospital.

Posteriormente, el 28 de febrero del mismo años, el IPN y las autoridades del municipio, representadas por Gutiérrez Escalante, firmaron un convenio de colaboración en el que establecieron las bases de su creación, construcción, equipamiento y también de su operación del plantel. En total se le destinó 100 millones de pesos.

En febrero del 2023 se entregó la primera etapa de la construcción en la que se concluyeron los laboratorios de química, biología, física, computación e inglés, aulas, andadores y módulos sanitarios.

A lo largo de suscasi seis años de gestión como alcaldesa, Mariela también promovió la apertura de la preparatoria No. 11 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMEX), el Centro de Bachillerato Tecnológico en Héroes San Pablo, Vocacional 19, el CICyT, de la UAM; el CECATI, el Telebachillerato de Ojo de Agua y el Tecnológico Nacional de México, campus Tlalnepantla, unidad Tecámac.