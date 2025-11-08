Cuauhtémoc, la alcaldía más segura en la CDMX: Rojo de la Vega

Informe de gobierno de Alessandra Rojo de la Vega (@AccionNacional/x)

En su Primer Informe de Gobierno, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega informó sobre el aumento en cuestión de seguridad en la zona, con la reconexión del 100% de las cámaras de seguridad y más patrullas para ofrecer protección a la ciudadanía.

“Cuauhtémoc estuvo de rodillas, secuestrada por la inseguridad, vendada para no ver la corrupción que se paseaba, nuestro base de videovigilancia estaba apagada, más de la mitad de las cámaras no servían”, expresó.

Asimismo, agregó que reconectaron el 100% de la vigilancia y entregaron 53 nuevas patrullas, el aumento del 60% de inversión en seguridad, así como el aumento de la cobertura del patrullaje.

Además, precisó los delitos de alto impacto redujeron un 12% y 17% en homicidios dolosos, pero puntualizó que aún no han llegado a la meta, que su gobierno sigue trabajando para lograrlo.