Naucalpan recibe mención especial por manejo responsable de las finanzas públicas

El Gobierno de Ciudad Naucalpan fue reconocido con una Mención Especial al Manejo Adecuado de las Finanzas Públicas dentro del Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal “José María Morelos y Pavón” 2025, al obtener el puntaje más alto entre los 125 municipios del Estado de México. Este galardón destaca el compromiso del gobierno municipal con la transparencia, la eficiencia recaudatoria y la correcta administración de los recursos públicos.

El reconocimiento fue entregado durante la XXVI Reunión Estatal de Servidores Públicos Hacendarios, evento organizado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Finanzas y del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM). En este encuentro se evaluaron las políticas fiscales y financieras implementadas por los municipios mexiquenses, así como las estrategias para garantizar un uso responsable y eficiente del presupuesto público.

En representación del Gobierno de Naucalpan, el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, junto con la Tesorera Municipal, recibieron esta distinción que acredita el saneamiento financiero y la adecuada planeación económica que ha permitido al municipio mejorar su estabilidad fiscal. Este logro refleja el esfuerzo de la administración por mantener finanzas ordenadas, aumentar la recaudación y destinar los recursos a programas y obras que beneficien directamente a la población.

De acuerdo con las autoridades municipales, uno de los principales objetivos de esta gestión ha sido recuperar la confianza ciudadana a través de una administración honesta, transparente y con resultados medibles. La implementación de controles internos, la digitalización de trámites, la optimización del gasto corriente y la rendición de cuentas permanente han sido elementos clave para alcanzar este reconocimiento.

El Presidente Municipal, Isaac Montoya, destacó que este premio representa un logro colectivo que involucra el trabajo de todas las áreas administrativas. “Este reconocimiento no solo refleja el buen manejo financiero, sino también el compromiso de nuestro gobierno con el bienestar de las y los naucalpenses. Cada peso que se recauda se invierte en mejorar la infraestructura, la seguridad, la educación y los servicios públicos”, expresó.

Con esta mención especial, Naucalpan se posiciona como un referente de responsabilidad fiscal en el Estado de México, demostrando que la disciplina financiera y la transparencia pueden traducirse en mejores condiciones de vida para la ciudadanía. El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar administrando los recursos con honestidad y eficiencia, consolidando una gestión que busca transformar el municipio con resultados tangibles.