Huixquilucan lanza su nueva App de Empleo para facilitar la búsqueda laboral

El Gobierno de Huixquilucan presentó una nueva herramienta digital que busca acercar las oportunidades laborales a los ciudadanos del municipio. Se trata de la App de Empleo Huixquilucan, una aplicación gratuita desarrollada por el H. Ayuntamiento de Huixquilucan a través del Servicio Municipal de Empleo (SME), con el propósito de apoyar a quienes buscan trabajo y a las empresas que requieren personal.

Con esta aplicación, las personas podrán consultar vacantes disponibles, registrarse fácilmente y enviar su solicitud desde su celular sin necesidad de acudir a las oficinas. De esta manera, el gobierno municipal impulsa el uso de la tecnología para mejorar la atención a la población y ofrecer un servicio más rápido, eficiente y accesible.

La App de Empleo Huixquilucan está disponible para descargar tanto en Google Play como en App Store, lo que permite que cualquier ciudadano con un dispositivo Android o iOS pueda acceder a ella. En el cartel oficial se incluyen códigos QR que facilitan la descarga directa, con solo escanearlos desde el teléfono.

El SME Huixquilucan busca que esta aplicación se convierta en un punto de encuentro entre empleadores y buscadores de empleo, brindando información actualizada sobre vacantes locales, requisitos, sueldos y ubicación de los centros laborales. Además, se espera que la app fomente la inclusión laboral al permitir que más personas puedan encontrar trabajo sin intermediarios ni desplazamientos largos.

De acuerdo con el Ayuntamiento, esta iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la administración municipal para mejorar la economía familiar y fortalecer el empleo local. Con esta plataforma, el municipio se suma a la tendencia de gobiernos digitales, utilizando herramientas modernas para conectar de manera directa a los ciudadanos con las oportunidades que existen dentro del territorio.

La aplicación también permitirá que las empresas registren sus vacantes y gestionen los perfiles de los aspirantes, generando un proceso más transparente y organizado. Así, tanto las compañías como los solicitantes podrán comunicarse de forma más sencilla y segura.

Con esta medida, Huixquilucan reafirma su compromiso con el desarrollo tecnológico y la generación de empleo, al ofrecer una alternativa moderna y práctica para todos los habitantes que buscan una oportunidad laboral cerca de su hogar.

Los interesados pueden descargar la aplicación “SME Huixquilucan” desde las tiendas digitales o consultar más información en las redes sociales del H. Ayuntamiento. De esta forma, el municipio continúa posicionándose como un referente en innovación y atención ciudadana dentro del Estado de México, apostando por herramientas que facilitan la vida diaria y promueven el bienestar de su población.