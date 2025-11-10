Jornadas de salud en el Estado de México para prevenir y detectar enfermedades en hombres

Jornadas de salud masculina

Con el objetivo de romper los estigmas en torno a la salud masculina, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez dio inicio en los 125 municipios de la entidad, las Jornadas de Salud Noviembre de Ellos, acompañadas por el lema “Cuida tu salud, cuida tu vida”.

“Este mes la Secretaría de Salud del Estado de México suma esfuerzos para acercar a la población masculina, de forma empática e integral, servicios de atención médica, en jornadas de salud para el hombre”, declaró la Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera,

Olvera, también explicó que esta iniciativa, que se realizará todos los lunes, acercará a la población a servicios médicos integrales, entre ellos la detección de cáncer de próstata, hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades renales. Añadiendo que también se impartirán talleres sobre salud sexual, planificación familiar y bienestar emocional.

“Una iniciativa que, bajo el impulso de nuestra querida Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, se inaugura hoy en los 125 municipios del Estado de México, demostrando que cuando de proteger la salud se trata, edificamos rutas, construimos caminos y trazamos puentes para que estén al alcance de todos los rincones y se atienda a cada grupo específico”, empatizó la Secretaria.

Durante dichas jornadas, personal de las 19 jurisdicciones sanitarias de la entidad acudirá a comunidades y centros laborales para ofrecer, gratuitamente, servicios de vacunación, nutrición, pruebas de antígenos, toma de signos vitales, salud bucal, prevención de adicciones y orientación para la detección oportuna de cáncer de próstata y mama, reafirmando que cuidar la salud es cuidar la vida.

Quien quiera conocer la ubicación y los horarios de las sedes disponibles, pueden hacer la consulta cada viernes en https://salud.edomex.gob.mx/salud/.