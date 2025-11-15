Beatriz Paredes recibe medalla al mérito “Manuel Aguilera Gómez”

Beatriz Paredes Rangel y el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez

Como un reconocimiento a su trayectoria, aportaciones y trabajo en las diversas tareas en la vida pública que ha tenido, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembros de la agrupación “Manuel Aguilera Gómez” otorgaron la medalla, que lleva el nombre del destacado político mexicano, a Beatriz Paredes Rangel.

Durante una ceremonia organizada por el exlegislador y representante de la citada organización, Florentino Castro López -y en donde el alcalde Giovani Gutiérrez asistió como invitado-, se otorgó la presea en memoria de Aguilera Gómez, quien fue recordado como un hombre comprometido con el desarrollo del país, “progresista y que dejó memoria perdurable, como un político que prestigiaron su quehacer”.

“Al reconocer el legado de Aguilera aprecio al conjunto de economistas mexicanas y mexicanos que han protagonizado parte de la historia de México y han elevado la respetabilidad de su profesión”, comentó Beatriz Paredes Rangel, exgobernadora, exlegisladora, embajadora y política de amplia trayectoria.

En su intervención, el alcalde Giovani Gutiérrez destacó que la toma de decisiones no le asusta a Beatriz, “tiene el temple y la mano firme de quien sabe tomar el timón del barco para avanzar en el devenir de nuestra historia. Que toda esta reflexión sirva, no solamente como un halago, sino como un reconocimiento a una de las mentes, de capacidad estratégica más relevantes en nuestro México actual”.

Ante decenas de asistentes a este evento en la casa de cultura “Jesús Reyes Heroles”, Giovani Gutiérrez destacó el papel de Paredes Rangel en la historia de México, aseguró que Beatriz es con quien se puede hablar de música, de arte, de poesía, de historia. Se puede hablar de México, de su estado natal, Tlaxcala.

“Pero también se puede hablar con ella confiado en su natural inteligencia y capacidad profunda sobre los acontecimientos políticos y diplomáticos más importantes en los que su participación ha incidido, de manera decisiva, en las rutas que ha tomado nuestro México moderno.

Esa alta estima en la que se le tiene, es la cosecha de una amplísima y ejemplar trayectoria, guiada por los más altos valores en el servicio público en el cual se ha desenvuelto en estas esferas”.

Gutiérrez Aguilar dijo que con la entrega de la medalla “Manuel Aguilera Gómez” a Paredes Rangel, se reconoce a una gran mujer, una pensadora ideológica, de reflexión en todos los sentidos, pero sobre todo una gran maestra.

“Hago un reconocimiento público a la mujer, a la mexicana, a la amiga, a la maestra, confiados de decir que Beatriz es grande. Este reconocimiento público que hacemos con honor aquí en esta alcaldía, de verdad, lo siento con todo mi corazón y sabes que eres querida y bienvenida”.