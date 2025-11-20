Se registran actividades escolares con normalidad, tras convocatoria de marcha de la Generación Z en CU

Ciudad Universitaria

En los últimos días, se difundió por medio de la red social X una convocatoria de supuestos integrantes del movimiento Generación Z, para realizar una marcha pacífica en las inmediaciones de Ciudad Universidad este jueves 20 de noviembre, sin embargo, las actividades en el campus universitario se realizan con normalidad, sin presencia de manifestantes.

De acuerdo con las convocatorias difundidas en redes sociales, la reunión de los manifestantes estaba programada en punto de las nueve de la mañana en frente del mural de la Biblioteca Central, que sería el lugar de organización de colectivos, grupos de las distintas facultades y estudiantes de otras universidades del país.

A las diez de la mañana, los jóvenes y estudiantes, marcharían hacia la entrada del edificio de Rectoría donde se realizaría un pronunciamiento pacífico con el fin de darle cierre al movimiento a las once con veinte minutos de la mañana.

En punto de las 12:25 del día, no se registró la llegada de ningún contingente, las facultades y los alumnos de planteles como Filosofía y Letras, Derecho, Economía, Arquitectura y Medicina mantuvieron actividades escolares regulares.

No estuvo presente el espíritu de lucha y protesta que suele reinar en la máxima casa de estudios cuando hay indignación por parte de los estudiantes.

Quienes sí se presentaron enfrente de Rectoría, fue una decena de adultos de entre 40 y 70 años, dispersos, que esperaban la llegada de los organizadores de la marcha.

Se les identificó por vestir prendas blancas, sombreros o gorras para cubrirse del sol, lentes oscuros y por hablar con total indignación sobre las personas que fueron encarceladas durante la pasada marcha del sábado 15 en el Zócalo capitalino.