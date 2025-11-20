Universidad Rosario Castellanos abre registro para aspirantes en Naucalpan

Universidad Rosario Castellanos abre registro para aspirantes en Naucalpan

La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) anunció la apertura oficial de su registro para todas las personas interesadas en continuar su formación profesional e integrarse a su comunidad estudiantil. La convocatoria está dirigida a jóvenes y adultos de diferentes municipios, incluyendo Naucalpan, donde cientos de estudiantes buscan cada año opciones educativas accesibles, de calidad y con perspectiva social.

De acuerdo con la información difundida por la institución, el proceso de registro ya está disponible y puede realizarse en línea, lo que facilita la participación de habitantes de Naucalpan que desean iniciar o retomar estudios universitarios. Para consultar los requisitos completos, así como las fechas correspondientes, la UNRC pidió a las y los aspirantes revisar cuidadosamente la imagen informativa publicada en sus canales oficiales y acceder al enlace: unrc.secihti.mx/micrositio_pirc.

La Universidad Rosario Castellanos se ha consolidado en los últimos años como una alternativa educativa importante para quienes buscan carreras profesionales con enfoques modernos, inclusivos y orientados a la resolución de problemas sociales. Aunque la institución tiene presencia principalmente en la Ciudad de México, cada vez más estudiantes de municipios mexiquenses como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y Huixquilucan optan por inscribirse debido a sus programas académicos y modelos educativos innovadores.

Entre los requisitos generales para el registro se encuentran contar con la documentación básica completa, presentar identificación oficial, comprobantes escolares y cumplir con las fechas marcadas por la convocatoria. La UNRC señaló que es importante que las y los aspirantes revisen con atención cada etapa del proceso, ya que el sistema solo permitirá avanzar a quienes cumplan con todos los pasos establecidos.

En Naucalpan, la noticia fue bien recibida por jóvenes que actualmente cursan el bachillerato o que buscan alternativas diferentes a las universidades tradicionales. Algunas y algunos estudiantes comentaron que la modalidad educativa de la Rosario Castellanos les resulta atractiva por su enfoque práctico, su costo accesible y las oportunidades que brinda en áreas como ciencias sociales, ingeniería, salud, artes y humanidades.

Asimismo, madres y padres de familia destacaron que esta convocatoria representa una oportunidad para que más jóvenes del municipio accedan a estudios superiores sin enfrentar altos costos o largos traslados, especialmente para quienes viven en colonias como San Mateo Nopala, El Molinito, Satélite, Las Américas o Loma Colorada.

La UNRC recordó que el registro es totalmente en línea, por lo que las y los interesados deben contar con una conexión a internet estable y verificar que su documentación esté en formato adecuado para cargarla en el sistema. También se recomendó guardar comprobantes y capturas de pantalla para evitar contratiempos durante el proceso.

Finalmente, la institución invitó a la comunidad estudiantil de Naucalpan a no dejar pasar la oportunidad y realizar su registro dentro de las fechas establecidas. Reiteró que su objetivo es brindar educación superior de calidad, inclusiva y con perspectiva humanista, fortaleciendo así el acceso a oportunidades de desarrollo profesional para miles de jóvenes.