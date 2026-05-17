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El IECM aprobó lineamientos para regular y fiscalizar los recursos utilizados por comités promotores y personas sujetas a procesos de revocación de mandato en la Ciudad de México

IECM aprueba lineamientos para fiscalizar recursos en procesos de revocación de mandato en CDMX

Por Gerardo Mayoral
IECM

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó los lineamientos que regularán la transparencia y fiscalización de los recursos utilizados durante los procesos de revocación de mandato para diputaciones, alcaldías y concejalías electas en el proceso electoral local 2023-2024.

La normativa establece que los comités promotores deberán presentar dos informes sobre el origen y destino de los recursos empleados: uno correspondiente a la etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano y otro relacionado con las actividades de promoción y difusión del proceso.

Asimismo, las personas servidoras públicas sujetas a un procedimiento de revocación de mandato deberán entregar un informe de ingresos y gastos vinculados con la etapa de promoción y difusión, en caso de participar en el mecanismo.

Los informes deberán incluir actividades realizadas, ingresos recibidos, gastos efectuados, documentación comprobatoria, estados de cuenta bancarios y otros elementos que permitan verificar el uso de los recursos.

Las disposiciones aprobadas son la prohibición del uso de recursos públicos, propaganda gubernamental y aportaciones provenientes de fuentes ilícitas o de actores impedidos por la legislación electoral. También quedan restringidas las contribuciones de partidos políticos, personas extranjeras, sindicatos, organismos internacionales, asociaciones religiosas y empresas mercantiles mexicanas, entre otros.

Además, los lineamientos prohíben la contratación de espacios en radio y televisión con el propósito de influir en la opinión pública respecto a los procesos de revocación de mandato.

El documento contempla mecanismos de control y fiscalización, como la obligación de realizar operaciones bancarias para montos superiores a los límites permitidos en efectivo y la conservación de la documentación comprobatoria durante un periodo mínimo de cinco años.

La revisión de los informes estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización del IECM, instancia que podrá solicitar información adicional y verificar los datos reportados. En caso de detectar irregularidades o posibles incumplimientos, el Consejo General podrá ordenar procedimientos sancionadores y notificar a las autoridades competentes.

La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual la población decide si una persona electa debe concluir anticipadamente o continuar en el cargo.

De acuerdo con los plazos legales, las personas titulares de alcaldías y concejalías cumplieron la mitad de su mandato el 1 de abril de 2026, mientras que las diputaciones alcanzaron ese punto el 1 de marzo del mismo año.

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