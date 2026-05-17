Gobierno del Edomex reporta emisión de más de 2 mil 450 credenciales para verificadores administrativos

El Gobierno del Estado de México informó que ha emitido más de 2 mil 450 credenciales para personal encargado de verificaciones administrativas en ámbitos estatales y municipales, relacionados con sectores como salud, movilidad, medio ambiente, desarrollo urbano y protección civil.

En un acto de entrega de 98 credenciales a servidores públicos estatales, autoridades señalaron que los verificadores acreditados deben aprobar una evaluación realizada por la Secretaría de la Contraloría.

Las credenciales incluyen un código QR que permite verificar la identidad del personal autorizado y confirmar si una unidad económica está sujeta a inspección.

De acuerdo con datos presentados por el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVEAMEX), en la actual administración estatal se han autorizado más de 88 mil órdenes de visita de verificación vinculadas al Registro Estatal de Inspectores. Asimismo, se reportaron 2 mil 864 visitas de verificación y mil 382 supervisiones operativas.

La Secretaría de Salud estatal indicó que estas acreditaciones forman parte de los procesos de verificación sanitaria y buscan fortalecer los mecanismos de identificación del personal que realiza inspecciones.

Por su parte, representantes del INVEAMEX señalaron que la medida busca contribuir a la profesionalización del servicio público y a la estandarización de los procedimientos de supervisión.

Personal dedicado a labores de verificación sanitaria explicó que las credenciales permiten a los establecimientos corroborar la identidad y vigencia del personal inspector mediante el escaneo del código QR.