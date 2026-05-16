Iztacalco pone en marcha operativo por temporada de lluvias 2026

La Alcaldía Iztacalco inició el Operativo Agüaceros 2026, un plan de atención y prevención ante la temporada de lluvias que contempla labores de desazolve, limpieza, monitoreo y respuesta a emergencias relacionadas con encharcamientos e inundaciones.

El operativo incluye un despliegue permanente de cuadrillas integradas por personal de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano, así como de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. También se prevé el uso de camiones tipo Vactor para labores de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, señaló que distintas áreas de la administración participarán en las tareas preventivas y de atención inmediata. Asimismo, hizo un llamado a la población para evitar arrojar basura y aceites en las coladeras, al considerar que estas prácticas contribuyen a obstrucciones en las tuberías.

Las acciones contemplan coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reforzar la atención en puntos identificados como vulnerables durante lluvias intensas.

Como parte del plan, fue instalado un gabinete de coordinación para supervisar y dar seguimiento a las acciones operativas, incluidas bitácoras de desazolve y monitoreo de zonas con antecedentes de afectaciones.

Las colonias donde se concentrará la atención prioritaria son Agrícola Oriental, Pantitlán, Viaducto Piedad, Campamento 2 de Octubre, Granjas México, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, El Rodeo e Infonavit Iztacalco.

Además, la alcaldía habilitó cuatro puestos de mando ubicados en Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlán, Gabriel Ramos Millán y Viaducto Piedad, desde donde se coordinarán las labores de prevención y respuesta.

Para reportes de emergencias relacionadas con inundaciones y encharcamientos, así como solicitudes de acciones preventivas, la demarcación informó que estará disponible la línea telefónica y WhatsApp 55 2746 7881 durante la temporada de lluvias.