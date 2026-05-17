Brugada participa en Foro Urbano Mundial y plantea agenda de ciudades centradas en cuidados y vivienda

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada participó este domingo en el Foro Urbano Mundial (WUF13), realizado en Bakú, Azerbaiyán, donde presentó propuestas relacionadas con urbanismo feminista, derecho a la vivienda, cuidados e igualdad urbana.

En la inauguración de las Asambleas del Foro, Clara Brugada señaló la necesidad de fortalecer la cooperación entre gobiernos locales para atender desafíos como la crisis climática, el acceso a la vivienda, las desigualdades sociales y la violencia urbana.

La mandataria local sostuvo que estos fenómenos deben abordarse de manera integral dentro de los modelos de desarrollo urbano.

Planteó la construcción de “ciudades cuidadoras” y propuso una mayor participación de los gobiernos municipales y subnacionales en la agenda internacional. También llamó a impulsar alianzas entre ciudades en temas relacionados con paz, inclusión y derecho internacional.

Brugada participa en Foro Urbano Mundial y plantea agenda de ciudades centradas en cuidados y vivienda

Al encuentro internacional asistieron representantes de gobiernos locales y organismos multilaterales. Por parte de México participaron también la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel; el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz; la coordinadora de Asuntos Internacionales del gobierno capitalino, Rocío Lombera, y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En la Asamblea de Mujeres, dedicada a estrategias de género y vivienda, Brugada expuso la política de urbanismo feminista impulsada por la administración capitalina, enfocada en cuidados, seguridad y acceso de las mujeres a espacios urbanos seguros.

Brugada participa en Foro Urbano Mundial y plantea agenda de ciudades centradas en cuidados y vivienda

La jefa de Gobierno afirmó que el diseño de las ciudades debe considerar las dinámicas cotidianas de las mujeres, incluido el tiempo destinado al trabajo de cuidados y las condiciones de seguridad en hogares y espacios públicos.

También señaló que una parte importante de la violencia de género ocurre en el ámbito doméstico y planteó incorporar la perspectiva de género en las políticas de vivienda y planeación urbana.

Clara Brugada destacó el papel del trabajo doméstico y de cuidados realizado históricamente por las mujeres, al considerar que ha permanecido insuficientemente reconocido en los sistemas económicos y de planeación urbana. También hizo referencia a la necesidad de ampliar la infraestructura pública destinada a los cuidados.

El Foro Urbano Mundial, organizado por ONU-Hábitat, reúne a representantes gubernamentales, especialistas y organizaciones de distintos países para discutir políticas urbanas y desarrollo sostenible. La Ciudad de México será sede de la edición de 2028.