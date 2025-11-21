Atrapan al “Golden Boy” de “Los Rodolfos”, principal operador de sicarios, extorsionadores y de tala ilegal

Detenido Yair "N". (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a tres integrantes del grupo delictivo “Los Rodolfos”, uno de ellos, Yair Antonio Salvador García, alias “Golden Boy” principal operador del grupo, relacionado con los delitos de narcomenudeo, tala ilegal de árboles, homicidio, extorsión y despojo de predios.

También fueron arrestados José Apis Díaz, quien lideraba al grupo de golpeadores para hacer los despojos e Isair Apolinar Olivares, fungía como líder de sicarios.

“Los Rodolfos” es un grupo generador de violencia relacionado con narcomenudeo, tala ilegal, homicidio, extorsión y cobro de piso en Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

Para su captura, se ejecutó un cateo ocurrió en una unidad habitacional de la calle Puente, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, alcaldía Tlalpan. En el lugar fue detenido un hombre de 28 años y se aseguraron 136 dosis de droga.

El segundo despliegue se llevó a cabo también en Tlalpan, en un inmueble ubicado en la calle 3 de Mayo, colonia Cipreses. Ahí fue detenido un hombre de 49 años y se aseguraron 127 dosis de droga, un dispositivo móvil, placas de circulación, tarjetas de memoria, identificaciones y documentos.

El tercer cateo se realizó en Xochimilco, en un domicilio de la calle Cocoxóchitl, colonia Xochipilli. En ese sitio se detuvo a un hombre de 30 años y se aseguraron 124 dosis de droga y dos teléfonos celulares.

Los tres detenidos desempeñaban funciones de mando o coordinación dentro del grupo delictivo Los Rodolfos. Además, cuentan con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: Yair Antonio registra un ingreso por secuestro en 2005; José Apis tiene dos ingresos por robo calificado, portación de arma de fuego y robo a transeúnte; e Isair Apolinar cuenta con un ingreso por despojo en 2023.