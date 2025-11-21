Cerrarán Circuito Interior, a la altura de Oceanía: horario y fecha

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, anunció en un comunicado que se realizará el reposicionamiento de una trabe de la vía de enlace que comunica a la estación Oceanía de la Línea B con la Línea 5. Por este motivo se cerrará Circuito Interior, una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, especialmente en la zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La reducción de carriles puede generar congestión vehicular severa, retrasos significativos y afectaciones para miles de conductores, por lo que te compartimos los horarios de cierre y las alternativas viales para que no llegues tarde a tu destino.

¿Cuándo y a qué hora cerrarán Circuito Interior?

Autoridades del (STC) Metro informaron que el cierre a la circulación se llevará a cabo en dirección norte de Circuito Interior, a partir de las 23:00 horas de este sábado 22 de noviembre hasta las 06:00 horas del domingo 23 de noviembre.

El bloqueo se concentrará en los carriles centrales, a la altura de la Terminal 1 del AICM, de acuerdo con lo detallado por el Metro de la CDMX.

El cierre se realizará a la altura de Av. Oceanía, debido a labores de reparación en uno de los puentes que conectan la Línea B con la Línea 5 de dicha estación.

Vías alternas sugeridas para evitar el cierre en Circuito Interior:

Eje 3 Norte

Avenida 602

Anillo Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 3 Oriente

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, salir con tiempo y considerar estas rutas alternas para evitar la zona del cierre a la altura de Av. Oceanía.

¿Por que cierran el circuito interior?

El cierre se debe a la instalación de una trabe de de 24 metros y 110 toneladas en el viaducto elevado que conecta la Línea B con la Línea 5 en la estación Oceanía del Metro de la Ciudad de México, por lo que, debido a su gran tamaño y peso, se trata de una maniobra delicada que requiere seguridad absoluta tanto para los trabajadores como para los usuarios.