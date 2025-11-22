Metrópoli

Las y los legisladores que participaron en la reunión señalaron que es una demarcación con diversos retos, en la que hay desigualdades profundas

Cuajimalpa busca 12% más para presupuesto 2026; va por intervención de Desierto de los Leones

Por Jennifer Garlem
Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, solicita presupuesto para 2026

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, solicitó al Congreso de la Ciudad de México 2 mil 489.43 millones de pesos, la cifra representa un incremento del 12 por ciento, respecto a lo otorgado en 2025.

Orvañanos comentó que el aumento será empleado para distintos rubros, entre ellos: 100 millones de pesos para intervenir el Desierto de los Leones; 80 millones de pesos para cableado subterráneo, 10 millones para ludo bibliotecas, 12 millones para la clínica de emociones, 15 millones para el Centro Comunitario de la Familia.

Así como 2 millones para impartir educación financiera a la niñez y adolescencia, 300 millones para el deprimido en Vasco de Quiroga y Salvador Agraz y 15 millones de pesos para crear ciclovías y bici estacionamientos, y 20 millones serán para pago de laudos y los gastos propios de los diversos capítulos.

El alcalde detalló que al corte del 15 de noviembre se tiene un presupuesto disponible por 393.4 millones de pesos y un comprometido de 406.5 millones de pesos, de un presupuesto aprobado que ascendió a 2 mil 222.7 millones de pesos y un modificado de 2 mil 231.1 millones de pesos.

Orvañanos especificó que el importe ejercido se utilizó para instalar 4 mil 273 luminarias led, bachear 14 mil 448 metros cuadrados y pavimentar 75 mil 672 metros cuadrados, así como para rehabilitar parques y espacios públicos; se desarrollaron nueve programas sociales, dio atención a 3 mil 120 mujeres en 26 puntos violeta e implementaron 11 mil 170 atenciones médicas y de salud preventiva, entre otras acciones.

Las y los legisladores que participaron en la reunión señalaron que es una demarcación con diversos retos, en la que hay desigualdades profundas y reconocieron la voluntad para mejorar las condiciones.

También destacaron que Cuajimalpa es una alcaldía de las mejor evaluadas en diversos indicadores, como lo es la seguridad pública. Y señalaron que tiene uno de los presupuestos más bajos de la capital para inversión pública.

