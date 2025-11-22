Cuajimalpa busca 12% más para presupuesto 2026; va por intervención de Desierto de los Leones

Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, solicita presupuesto para 2026

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, solicitó al Congreso de la Ciudad de México 2 mil 489.43 millones de pesos, la cifra representa un incremento del 12 por ciento, respecto a lo otorgado en 2025.

Orvañanos comentó que el aumento será empleado para distintos rubros, entre ellos: 100 millones de pesos para intervenir el Desierto de los Leones; 80 millones de pesos para cableado subterráneo, 10 millones para ludo bibliotecas, 12 millones para la clínica de emociones, 15 millones para el Centro Comunitario de la Familia.

Así como 2 millones para impartir educación financiera a la niñez y adolescencia, 300 millones para el deprimido en Vasco de Quiroga y Salvador Agraz y 15 millones de pesos para crear ciclovías y bici estacionamientos, y 20 millones serán para pago de laudos y los gastos propios de los diversos capítulos.

El alcalde detalló que al corte del 15 de noviembre se tiene un presupuesto disponible por 393.4 millones de pesos y un comprometido de 406.5 millones de pesos, de un presupuesto aprobado que ascendió a 2 mil 222.7 millones de pesos y un modificado de 2 mil 231.1 millones de pesos.

Orvañanos especificó que el importe ejercido se utilizó para instalar 4 mil 273 luminarias led, bachear 14 mil 448 metros cuadrados y pavimentar 75 mil 672 metros cuadrados, así como para rehabilitar parques y espacios públicos; se desarrollaron nueve programas sociales, dio atención a 3 mil 120 mujeres en 26 puntos violeta e implementaron 11 mil 170 atenciones médicas y de salud preventiva, entre otras acciones.

Las y los legisladores que participaron en la reunión señalaron que es una demarcación con diversos retos, en la que hay desigualdades profundas y reconocieron la voluntad para mejorar las condiciones.

También destacaron que Cuajimalpa es una alcaldía de las mejor evaluadas en diversos indicadores, como lo es la seguridad pública. Y señalaron que tiene uno de los presupuestos más bajos de la capital para inversión pública.