Naucalpan y Países Bajos forjan alianza hídrica histórica

Autoridades de Naucalpan trabajarán conjuntamente con sus apres de Países Bajos, para convertir al municipio en un referente nacional en sostenibilidad hídrica

Alianza hídrica — El gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, ha establecido una fructífera cooperación bilateral con los Países Bajos, canalizada a través del Organismo Municipal del Agua OAPAS. Esta colaboración se centra en transferir conocimiento y trabajar conjuntamente para convertir al municipio en un referente nacional en sostenibilidad hídrica y resiliencia climática. Uno de los proyectos emblemáticos de esta alianza es el saneamiento del Río Hondo, programado para 2026 y que contará con un financiamiento de 70 millones de pesos.

El titular de OAPAS, al presentar un informe de avances, sintetizó los logros alcanzados hasta noviembre de 2025. Destacó que el financiamiento por parte de una empresa internacional con sede en los Países Bajos es uno de los resultados más significativos. Recordó que en febrero se firmó un Memorándum de Entendimiento con el gobierno neerlandés, contando con el apoyo de su Embajada, la Netherlands Enterprise Agency y el programa Partners for Water.

A partir de ese momento, explicó el funcionario, se impulsó una cooperación técnica centrada en la gestión integrada del agua, la reducción de pérdidas, el reúso y las soluciones basadas en la naturaleza. Como parte de esta coordinación, se ejecutará un proyecto modificado que incluye la ampliación de dos plantas de tratamiento existentes y la construcción de una nueva.

Dentro del marco de tres acciones prioritarias, la primera se dedica al Saneamiento del Río Hondo. En agosto se presentó una propuesta no solicitada por parte de Climate Fund Managers, la cual fue aceptada un mes después. Tras la revisión y actualización de la información, el Comité de CFM autorizó recientemente el financiamiento del proyecto. La inversión total asciende a 70 millones de pesos.

Como siguiente paso, las autoridades deben finalizar el expediente técnico, obtener las autorizaciones necesarias –incluyendo la del Congreso–, realizar el proceso de adjudicación y dar inicio a las obras a finales de 2026. Una segunda acción prioritaria con los Países Bajos se enfoca en la captación de agua de lluvia y su potabilización.

La empresa FieldFactors, en colaboración con OAPAS, ha desarrollado una propuesta para implementar su tecnología BlueBloqs. Este sistema permite la captación, tratamiento e infiltración de aguas pluviales, con el objetivo de recargar el acuífero con un millón de metros cúbicos anuales, mitigando inundaciones y transformando espacios públicos en áreas verdes resilientes. En los próximos días se formalizarán los términos de colaboración con el patrocinador del proyecto.

El titular de OAPAS también informó sobre propuestas para nuevas áreas de cooperación, como el proyecto “Rehabilitación y Uso Sustentable de la Presa Las Julianas”. Esta iniciativa comprende el saneamiento y desazolve del vaso de la presa, la implementación de un sistema de captura de agua de lluvia y la potabilización del agua almacenada para abastecer la red municipal.

Finalmente, el gobierno de Naucalpan reiteró su compromiso de ampliar la colaboración con los Países Bajos. Subrayó que el agua es el eje del desarrollo sostenible y que la cooperación internacional es la vía más efectiva para garantizar su acceso universal y preservación para las generaciones futuras, sentando las bases para un Naucalpan más verde y preparado.

La Crónica de Hoy 2025