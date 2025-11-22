Operación Caudal: Capturan a 2 líderes sindicales extorsionadores y huachicoleros de agua en Edomex

Detenido Juan "N". (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Juan “N”, identificado como líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX).

Es considerado objetivo prioritario de la Operación Caudal, un despliegue simultáneo en 48 municipios que busca desmantelar una red dedicada a la extracción y comercialización ilegal del recurso hídrico.

A Juan “N” le fue cumplimentada orden de aprehensión durante la segunda fase del operativo desplegado para neutralizar actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Estado de México.

Este sujeto también es investigado por su probable participación en hechos delictivos de extorsión, durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles de diferentes calibres.

Sólo dos horas más tarde fue detenido Guillermo “N”, identificado como uno de los principales integrantes del “Sindicato 22 de Octubre”, organización relacionada con delitos de secuestro, extorsión, despojo, robo con violencia, disparo de arma de fuego y narcomenudeo.

Detenido Guillermo "N". (FGJEM)

Por sus actividades delictivas relacionadas con la explotación, distribución y comercialización ilegal del agua, Guillermo “N” también era objetivo prioritario de la Operación Caudal.

Fue detenido en el municipio de Ecatepec, posteriormente le fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de extorsión e ingresado a un Centro Penitenciario estatal.

Cae regidor de Chalco por huachicolero de agua

A partir de la ejecución de la “Operación Caudal”, dos objetivos prioritarios han sido detenidas por la comercialización ilícita de este recurso.

Un día antes, el 21 de noviembre, la Fiscalía mexiquense capturó a Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy”, dirigente del “sindicato 22 de octubre”, y quien actualmente se desempeña como Sexto Regidor en el municipio de Chalco.

Este hombre se convirtió en líder sindical para acaparar la distribución y venta ilegal de agua a través de medios de transporte propiedad de sus integrantes y agrediendo a conductores de vehículos ajenos a su grupo, además de estar relacionado con la invasión de predios con el fin de despojar a sus legítimos dueños de sus bienes.

Detenido Christian Jesús "N". (FGJEM)

Algunas de esas propiedades contenían pozos de donde extraían agua sin permisos para su comercialización y en otros casos, eran viviendas que entregaba a los integrantes de su organización criminal.

Además, “Gimmy” también era considerado objetivo dentro de la Operación “Restitución”, iniciativa que combate delitos relacionados contra la propiedad y sus redes de apoyo criminal.

“Gimmy” y/o “Jimy” también está señalado por estar implicado en secuestros, extorsiones y despojos, por lo tanto, fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial.

Asimismo, se les relaciona con la masacre ocurrida la madrugada del 27 de abril en la planta cementera de Cruz Azul, en Tula, Hidalgo, un ataque que dejó ocho personas muertas y once lesionadas.

Dadas sus conductas delictivas violentas que mantenía en contra de obreros y comerciantes ligados a esa agrupación, fue expulsado en 2020 de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CLTM), también llamada Sindicato Libertad.

El “Sindicato 22 de Octubre” es una célula delictiva disfrazada de organización social dedicada a invadir predios de manera violenta en la zona oriente del Estado de México y tiene operaciones criminales en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan, principalmente.

Integrantes de ese sindicato están involucrados en hechos delictivos como el caso de la señora Carlota, adulta mayor que asesinó a los despojadores de su hija, Mariana “N”.

Lourdes Yohana “N”, miembro del sindicato, habría planeado el despojo contra Mariana “N”. De acuerdo con las indagatorias, el 27 de marzo, Lourdes Yohana “N” junto con Víctor Heladio “N”, Esaú “N” y Justin “N”, así como otra mujer, ingresaron al inmueble de Mariana “N”, quien al enterarse de esta acción acudió al lugar donde los investigados le señalaron que se quedarían en el inmueble, ya que lo “rentaron por internet”.