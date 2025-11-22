Servicios Públicos realizan labores de poda y limpieza en Villas de Chalco

La Dirección de Servicios Públicos del municipio de Chalco reforzó este viernes sus trabajos de mantenimiento en diferentes áreas de Villas de Chalco, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y ofrecer a la ciudadanía espacios más limpios, seguros y agradables. Desde temprana hora, cuadrillas de trabajadores realizaron labores de poda, retiro de maleza, barrido manual y limpieza general, acciones que forman parte de las tareas permanentes que el gobierno municipal impulsa para elevar la calidad de vida en las comunidades.

De acuerdo con las autoridades municipales, estas intervenciones se desarrollan de manera constante en parques, camellones, áreas verdes y zonas de uso común, donde el deterioro y la acumulación de basura se vuelven más evidentes con el paso de los días. En esta ocasión, las brigadas se concentraron en diferentes puntos de Villas de Chalco, una de las colonias con mayor afluencia peatonal y actividad comercial.

Los trabajos incluyeron la poda de árboles y arbustos, con el fin de mejorar la visibilidad en calles y áreas recreativas, así como reducir riesgos para los peatones, especialmente durante la temporada de vientos. También se realizó la limpieza de banquetas, parques y vialidades, retirando basura, ramas secas y residuos acumulados por las lluvias. Según el personal de Servicios Públicos, estos esfuerzos buscan no solo embellecer los espacios, sino también prevenir problemas de drenaje y evitar la proliferación de fauna nociva.

Vecinos de la zona reconocieron la importancia de mantener los espacios públicos en buenas condiciones y agradecieron la presencia de las brigadas. Algunos expresaron que, aunque el gobierno realiza labores continuas, la participación ciudadana es fundamental para conservar las áreas limpias por más tiempo.

En ese sentido, la Dirección de Servicios Públicos hizo un llamado a la población para evitar tirar basura en calles, parques y camellones, ya que esta práctica afecta directamente la imagen urbana y dificulta las labores de mantenimiento. La dependencia recordó que mantener el municipio limpio es una tarea conjunta, donde el trabajo del gobierno se complementa con la responsabilidad individual y comunitaria.

Además de las tareas de poda y limpieza, la autoridad local informó que continúa evaluando otros puntos del municipio para programar intervenciones similares en los próximos días. Entre las acciones previstas se encuentran el desazolve preventivo, el mejoramiento del alumbrado público y la rehabilitación de áreas verdes, especialmente en zonas de alta demanda ciudadana.

El gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias y destacó que la recuperación de espacios públicos también contribuye a fortalecer el tejido social, generar una mejor convivencia y promover entornos más seguros.

Finalmente, Servicios Públicos invitó a los habitantes de Villas de Chalco a denunciar tiraderos clandestinos, reportar luminarias dañadas y mantener limpios los frentes de sus viviendas, recordando que un municipio limpio y ordenado depende de la suma de esfuerzos entre ciudadanos y autoridades.