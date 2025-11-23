Clausuran inmuebles en Cuauhtémoc por operar eventos clandestinos

Refuerzan operativo “La Noche es de Todos” y clausuran 50 chelerías en cinco alcaldías

El Gobierno de la Ciudad de México detectó y suspendió eventos clandestinos convocados a través de redes sociales, que operaban con venta de alcohol sin permisos y sin medidas de seguridad, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las acciones fueron llevadas a cabo a través de una nueva edición del operativo “La Noche es de Todos”, realizada este fin de semana, con la participación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Instituto de Verificación Administrativa.

En este contexto, se intervinieron dos inmuebles ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc que habían sido previamente sancionados y que continuaban operando de manera irregular. En ambos casos se desalojó a los asistentes y se procedió a la clausura de los espacios.

El programa también incluyó recorridos y verificaciones en establecimientos de diversas colonias de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez, con el objetivo de supervisar su operación nocturna. Entre las zonas visitadas se encuentran Puebla, Ampliación Simón Bolívar, Modelo, Sector Popular, Moctezuma, Doctores, Condesa, Argentina Antigua, Santa Fe, Letrán Valle, Independencia, Niños Héroes de Chapultepec, Ciudad de los Deportes, Álamos, Narvarte Poniente y Juárez.

En respuesta a denuncias vecinales por ruido, venta de alcohol a menores y disturbios, las autoridades realizaron 11 verificaciones, 10 suspensiones y una clausura durante el fin de semana. Además, una persona fue detenida por quebrantar sellos de suspensión y puesta a disposición del Ministerio Público.

El operativo concluyó sin incidentes relevantes, según las dependencias participantes.