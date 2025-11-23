Destaca Patricia Avendaño labor de los OPLE

Patricia Avendaño, Consejera presidenta del IECM

La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, destacó la función permanente que realizan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en todos los ámbitos como garantes de la democracia y aseguró que la calidad en sus procesos es la clave para la legitimidad institucional.

“Nosotros tenemos una cercanía muy especial con nuestra población, con nuestra circunstancia particular, con lo que cada uno vive en su entidad federativa, atendemos demandas particulares y específicas de nuestra realidad”, señaló.

Al impartir la conferencia magistral “Certificación ISO Electoral: Un compromiso de calidad”, Avendaño advirtió que se pagaría un alto costo en la curva de aprendizaje en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) asuma las actividades de los OPLE.

Al participar en la entrega de la octava recertificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), dijo que el IECM fue el primer organismo de nivel subnacional certificado bajo la Norma internacional ISO/TS 54001:2019 (ISO Electoral), y que este estándar forma parte de la cultura organizacional de todo su personal y con el que se promueven procesos de calidad en todos sus niveles.

Destacó la importancia de transformar el ejercicio del alto liderazgo, ya que no solo corresponde a la alta dirección, consejerías, Secretaría Ejecutiva, ni a quienes controlan finanzas o administración, sino que la construyen todas y todos los integrantes de un organismo, solo así se consolida un compromiso colectivo con la excelencia institucional.

Finalmente recomendó poner énfasis en la observación interna para detectar errores, y ajustar los procesos que no se cumplen, a fin de transformarlos, adecuarlos y mejorarlos continuamente para que se apeguen a una realidad que no es estática.