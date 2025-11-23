El Estado de México defenderá la transformación y a la presidenta Claudia Sheinbaum: Horacio Duarte

Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte durante el informe legislativo de la diputada Carmen de la Rosa

Durante el informe legislativo de la diputada Carmen de la Rosa, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, afirmó que el pueblo mexiquense está listo para defender la transformación y acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante los embates de quienes desean frenar los avances sociales y comunitarios construidos en los últimos años.

Duarte destacó que la diputada Carmen de la Rosa representa el tipo de servicio público que exige la transformación: cercano, presente en el territorio y comprometido con las necesidades reales de las personas.

“Carmen es la síntesis de lo que debe ser un representante popular: una voz del pueblo que vuelve al pueblo”, expresó.

En su mensaje, Horacio Duarte subrayó que hoy más que nunca se requiere unidad y claridad de rumbo, y señaló que las decisiones políticas que fortalecen la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la legitimidad del gobierno.

Afirmó que la Gobernadora Delfina Gómez seleccionó en el marco de su mandato y trabaja intensamente con un gabinete sólido, honesto y comprometido”, y que cualquier intento por desdibujar ese esfuerzo “se desvanece frente a la realidad del territorio, donde la gente reconoce el cambio”.

Reiteró que el debate democrático es bienvenido, “siempre que no se use para regatear los avances ni para sembrar dudas sobre el proyecto que la ciudadanía decidió respaldar”.

Duarte también afirmó que los ataques recientes contra la transformación y contra la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reflejan el enojo de quienes prefieren un Estado distante, encerrado y ajeno a la gente. “Aquí tenemos una gobernadora cercana, humilde y de resultados; por eso incomoda a quienes añoran viejas formas de poder”, señaló.

El Secretario General llamó al movimiento a mantenerse enfocado en la agenda nacional y estatal, sin caer en disputas menores ni agendas improvisadas. “En los 125 municipios del Estado de México hay un pueblo consciente, organizado y listo para defender a su presidenta y para respaldar a su gobernadora”, afirmó.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a la concentración del 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Vamos unidos, como un solo equipo. La presidenta no está sola: tiene al pueblo del Estado de México, tiene a su gobernadora y tiene un movimiento que no se distrae ni retrocede”, concluyó.