Rinde informe legislativo la diputada Yesica Rojas en Valle de Chalco

Al informe asistieron legisladores federales y locales, así como presidentes municipales de la región oriente del Estado de México

La diputada local Yesica Rojas Hernández, representante del Distrito XXVII, presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas en el deportivo Luis Donaldo Colosio, donde expuso los resultados de su primer año en el Congreso del Estado de México e hizo un llamado a atender el rezago social en el municipio.

La legisladora señaló que la situación actual de Valle de Chalco requiere la participación de todos los sectores para mejorar la infraestructura urbana, los servicios y la seguridad. Señaló también que, a su consideración, persiste descontento social en la zona, aunque afirmó que su trabajo continuará orientado a gestionar programas y acciones en beneficio de la comunidad.

En el encuentro, al que asistieron senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales de la región oriente del Estado de México, se proyectó un video con los programas impulsados por la diputada en el municipio. Entre ellos se mencionaron: Ver por Xico, con más de 800 cirugías de cataratas para personas adultas mayores; la apertura de la farmacia comunitaria FarmaXico; el programa Xico Iluminado, en el que se han reparado más de 5 mil luminarias y se han instalado 200 alarmas vecinales.

También se informó sobre acciones de captación de agua y subsidios a tinacos y calentadores solares mediante Ecolluvia Xico, con beneficios para 8 mil familias; labores de mantenimiento urbano a través de Enchulando Xico; la instalación de techos en viviendas con Techando Xico; el funcionamiento de la Cocinita de Xico, que ofrece alimentos a bajo costo; y la realización de talleres y cursos para población emprendedora mediante Xico Emprende.

Rojas Hernández explicó que parte de su labor legislativa se ha centrado en presentar iniciativas y puntos de acuerdo orientados a atender necesidades sociales del distrito. Asimismo, señaló que las reformas aprobadas por la Legislatura han contado con el respaldo del Grupo Parlamentario de Morena y mencionó la coordinación institucional con el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En el evento, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que la rendición de cuentas forma parte de las obligaciones constitucionales y de la convicción de responder a quienes eligieron a sus representantes. En tanto, el diputado local Maurilio Hernández mencionó que el trabajo de la legisladora ha tenido continuidad en la comunidad durante los últimos años.

El senador Higinio Martínez también participó en el acto y reconoció la labor realizada por la diputada en el municipio.