Alcaldesa de Iztacalco solicita incremento del 10.7% para presupuesto 2026

Alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, solicita presupuesto 2026.

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, solicitó un incremento de 249.3 millones de pesos para el 2026; la cifra representa un 10.72% respecto a lo otorgado en 2025, para un total de 2 mil 848 millones.

Durante el encuentro, la alcaldesa detalló que del aumento se destinarán 80 millones para mantenimiento de vialidades; 15 mdp para drenaje, 35 mdp para banquetas, 47 mdp para alumbrado, 15 mdp para centros sociales y deportivos, y 65 mdp para ampliar el programa “Manita de Gato”.

El trabajo de la alcaldesa fue reconocido por las y los diputados de todas las fuerzas políticas que participaron en la reunión; incluso, los panistas reconocieron los notables avances en la demarcación.

Lourdes Paz señaló que la demarcación a su cargo cuenta con un gobierno ordenado, cercano a la gente, que tiene claras las prioridades de gasto para el bienestar de la población, que da resultados y que hace un uso responsable de los recursos.

Además señaló que la prioridad es consolidar los ejes de Gobierno y demostrar a las y los vecinos que no se equivocaron cuando eligieron a su alcaldesa.

“Les pedimos que no nos olviden, no estamos siendo excesivos en la petición que hacemos, estamos pidiendo un aumento del 10.72%, no pedimos mucho, para que podamos cumplirle al pueblo de Iztacalco".

Avances en 2025

La alcaldesa también presentó los resultados de las acciones implementadas con el presupuesto del 2025, entre ellas destacó avances en materia de seguridad, programas sociales y servicios urbanos.

Seguridad

Informó que la alcaldía incrementó de manera histórica su capacidad operativa al pasar de 37 a 204 elementos de seguridad, de 8 a 48 patrullas y de 8 a 18 motopatrullas, lo que permitió reducir la incidencia delictiva de alto impacto en 18 por ciento y conseguir tiempos de respuesta menores a siete minutos.

Detalló que para estas acciones se invirtieron 171.67 millones de pesos, de los cuales 152.68 millones se destinaron a la contratación de policías y 18.99 millones al arrendamiento de patrullas.

Programas sociales

En cuanto a política social, fueron 131.6 millones de pesos los dirigidos a programas como Salud para el Pueblo, que otorgó más de 22 mil servicios gratuitos; Mujeres por la Paz, con atención a 17 mil 400 mujeres; y apoyos para la comunidad LGBT+, personas con discapacidad, tinacos y viviendas vulnerables.

También señaló que el programa Manita de Gato cuenta con 39.84 millones de pesos y beneficia mensualmente a 400 personas mediante el mejoramiento de espacios públicos.

Obras públicas

Lourdes Paz indicó que se han realizado más de tres mil acciones de bacheo y rehabilitado 45 mil metros cuadrados de calles con 347.97 millones de pesos; se repararon más de 14 mil luminarias, se rehabilitaron CENDIS y baños de 16 mercados; se consolidaron Senderos Seguros con una inversión de 8.9 millones de pesos en beneficio de 99 mil 060 habitantes, entre otros.

Para finalizar, la alcaldesa dio cuenta de el presupuesto otorgado para el 2025, precisó que el gasto ejercido es de mil 644.2 mdp; además se tiene un disponible de 241.8 millones de pesos, de los cuales, 237.89 mdp corresponden al capítulo 1000, es decir, sueldos y salarios, por lo que solo quedan 3.9 millones de pesos efectivos.

“A mis vecinas y vecinos, nos viene un gran año para Iztacalco, estamos comprometidos en ser una de las alcaldías con mejores servicios públicos, urbanos, y buscamos atender con mayor prontitud a la ciudadanía”.