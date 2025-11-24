Vincula a proceso a dos implicados en el asesinato de Fede Dorcaz

Geovanni N y Andy N Ambos sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso tras ser arrestados en días recientes en la Ciudad de México. Habrían sido los responsables de atacar y asesinar a Federico Dorcaz.

Hace poco menos de dos meses, el asesinato del cantante y modelo argentino, Fede Dorcaz, conmocionó a la ciudad de México. Ahora, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya capturaron y vincularon a proceso a dos sujetos por cargos de homicidio doloso tras haber ejecutado al artista el pasado 9 de noviembre.

Caen dos por homicidio de Fede Dorcaz

Según informó la FGJCDMX, los señalados fueron los encargados de cerrar el paso del vehículo donde circulaba Federico Dorcaz para luego accionar el arma de fuego en su contra y huir en una motocicleta.

Derivado de la investigación y del trabajo conjunto con la @SSC_CDMX detuvimos a dos hombres por su probable participación en el homicidio de un ciudadano argentino que se desempeñaba como cantante.



Andy N fue detenido desde el pasado lunes 17 de noviembre en la Ciudad de México luego de una denuncia a transeúnte, mientras que Geovanni N fue detenido en la alcaldía Álvaro Obregón por gentes de la Policía de Investigación en coordinación con elementos de la SSC, donde también le encontraron un arma de fuego y tres dispositivos móviles celulares.

Ahora, tras una audiencia este domingo 23 de noviembre, ambos individuos fueron vinculados a proceso imputados del delito de homicidio culposo.

¿Qué pasó el día que mataron a Fede Dorcaz?

La noche del jueves 9 de octubre se informó que un ataque armado en la lateral del Periférico de la Ciudad de México, cerca de la avenida Parque Lira. En ese momento, sólo se informó que se trataba de un hombre de nacionalidad argentina. Horas más tarde, se supo que se trataba del cantante y modelo, Fede Dorcaz.

Según informó el periodista Carlos Jiménez, los atacantes se bajaron de forma directa y disparo a la víctima, sugiriendo que se trataba de un trabajo directo y no de un asalto que habría salido mal. Hasta el momento, se siguen desconociendo los motivos de esta ejecución.